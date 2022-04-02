الفوائد الصحية لتناول البلح باللبن في رمضان.. لن تخل مائدة إفطارك منه بعد هذه المعلومات

الفوائد الصحية لتناول البلح باللبن، العديد من المزايا والفوائد الصحية المتعلقة بتناول البلح باللبن سواء خلال شهر رمضان المبارك أو في الأيام العادية، فهو يعد حصن منيع وواقي من الكثير من الأمراض، فضلا عن أن كافة الفئات العمرية يمكنها تناول هذا المشروب فهو بمثابة وجبة كاملة ومتكاملة ويمكن الاستعانة عن وجبة غذائية كامل من خلال القيام بتناول كوب واحد من البلح باللبن، ونحن سوف نوضح أهميتها في السطور التالية.

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طريقة تحضير البلح باللبن

يعد البلح باللبن من أسهل الأشياء التي يمكن تحضيرها، وذلك عم طريق القيام بالاتي:-

إحضار كوب من اللبن. إحضار عدد من التمر و نزع النواة الداخلية من التمر وغسله جيدا وتصفيته من الماء. القيام بإحضار وعاء عميق وإضافة اللبن وتركه حتى يغلي ومن ثم ننزل بالتمر لكي يستوي ويبدأ رائحته الممزوجة باللبن تظهر. نطفئ النار ونتركه حتى يبرد وهكذا يمكن تناوله ويمكنك إضافة القليل من السكر إليه.

فوائد البلح باللبن

الكثير والكثير من الفوائد والتي يمكن ذكرها على هذا النحو:-