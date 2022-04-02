طريقة تحضير عجينة الكنافة المشهورة في المنزل بكل سهولة وبساطة

طريقة تحضير عجينة الكنافة في المنزل بخطوات بسيطة غير متوقعة، من المعروف أن يشتهر شهر رمضان المبارك بعمل الحلويات بأنواعها المختلفة وذلك لتعويض ما نفقده من سكريات أثناء الصيام طوال اليوم، ومن أكثر الحلويات شهرة وإقبالاً هي الكنافة بأشكالها المتعددة ونظراً لغلاء الأسعار حاولنا أن نقدم لكم طريقة تحضير عجينتها في البيت بدون تكاليف كبيرة ولا مواجهة أي صعوبة، فهيا بنا نعرض على حضراتكم مشاهدينا الكرام من خلال هذه المقالة مكونات عمل عجينة الكنافة وكيفية القيام بتحضيرها من البداية إلى النهاية.

مكونات عمل عجينة الكنافة

تعد عجينة الكنافة من أكثر الأشياء التي نتناولها في رمضان للتحلية بعد الفطار فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها في المنزل وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت ( عدم الزيادة ).

كوب ونصف من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

٣ أكواب من الماء الدافئ.

زجاجة مياه صغيرة فارغة.

طريقة تحضير العجينة

الجميع يقوم بشراء هذه العجينة جاهزة ولكن اليوم سوف نعرض على حضراتكم طريقة تحضيرها في المنزل وهي كما يلي:-