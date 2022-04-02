نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير عجينة الكنافة المشهورة في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي
طريقة تحضير عجينة الكنافة في المنزل بخطوات بسيطة غير متوقعة، من المعروف أن يشتهر شهر رمضان المبارك بعمل الحلويات بأنواعها المختلفة وذلك لتعويض ما نفقده من سكريات أثناء الصيام طوال اليوم، ومن أكثر الحلويات شهرة وإقبالاً هي الكنافة بأشكالها المتعددة ونظراً لغلاء الأسعار حاولنا أن نقدم لكم طريقة تحضير عجينتها في البيت بدون تكاليف كبيرة ولا مواجهة أي صعوبة، فهيا بنا نعرض على حضراتكم مشاهدينا الكرام من خلال هذه المقالة مكونات عمل عجينة الكنافة وكيفية القيام بتحضيرها من البداية إلى النهاية.
مكونات عمل عجينة الكنافة
تعد عجينة الكنافة من أكثر الأشياء التي نتناولها في رمضان للتحلية بعد الفطار فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها في المنزل وهي كما يلي:-
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ربع كوب من الزيت ( عدم الزيادة ).
- كوب ونصف من النشا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ أكواب من الماء الدافئ.
- زجاجة مياه صغيرة فارغة.
طريقة تحضير العجينة
الجميع يقوم بشراء هذه العجينة جاهزة ولكن اليوم سوف نعرض على حضراتكم طريقة تحضيرها في المنزل وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء العجن ونضع به ربع كوب الزيت وكمية الماء المطلوبة.
- ثم نسكب أكواب الدقيق والملح على الماء ونضيف أيضاً النشا ونقلب بالمضرب السلك.
- نخفق العجين جيداً حتى نحصل على خليط مثل قوام الكريب أو أخف قليلاً يمكن إضافة ملعقتين من الماء إذا كانت العجينة ثقيلة.
- بعد ذلك نقوم بتصفية العجين بالمصفاة السلك حتى نتخلص من التكتلات الموجودة به ثم نترك العجين يرتاح لمدة ١٠ دقائق.
- نسكب العجين في الزجاجة الفارغة ونقوم بعمل ثقب أو ثقبين أو أكثر في الغطاة على مستوي واحد ونغلق الزجاجة.
- ثم نحضر طاسة من التيفال أو الجرانيت أو الألومنيوم ( نمسحها بقليل من الزيت إذا كانت طاسة ألومنيوم ) ونضعها على النار حتى تسخن.
- نقوم برش العجين باستخدام الزجاجة على شكل دائري حتى تمتلئ الطاسة ثم نرفع الكنافة بعد الانتهاء من الرش مباشرة.
- نضع الكنافة في صينية بها فوطة ونغطيها أيضاً ثم نحتفظ بها لحين الاستخدام.
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