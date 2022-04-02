أقوى كيرياتين طبيعي لفرد الشعر بدون أي مستحضرات كيميائية

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أقوى كيرياتين طبيعي لفرد الشعر، أصبحت مشاكل الشعر متعددة ومختلفة، ولكن أبرز المشاكل التي تشتكي منها الكثير من النساء هي الشعر المجعد والجاف والذي يفقد النعومة واللمعان، لذا تضطر كل فتاة إلى استخدام الصبغات الكيميائية التي تدعي أنها تعالج هذا الأمر، ولكن يسوء الأمر وتعاني من مشاكل عدة بدلا من مشكلة واحدة، لذلك قررنا أن نذكر خلطات طبيعية تكسب الشعر نعومة وتعطيه ترطيب، وذلك في الفقرات القادمة.
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وصفة طبيعية لفرد الشعر
سوف نذكر لكم الكيراتين الطبيعي الذي يمكنك تحضيره في البيت والاستمتاع بنتائجه المذهلة، وبشكل لا يمثل خطر على صحة شعرك فيما بعد، ويمكنك القيام بذلك عن طريق إحضار الآتي:-
- إحضار كوب ونصف من الزبادي.
- إحضار عدد أربع بيضات.
- إحضار أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.
- غطاء مخصص للشعر.
طريقة تحضير الوصفة
- القيام بإحضار وعاء مخصص الوصفات الطبيعية ووضع البيض والمايونيز داخل الوعاء ودمج المكونات جيدا، ومن ثم إضافة الزبادي على هذا الخليط والتقليب المستمر.
- غسل الشعر جيدا وعدم إضافة أي زيوت أو كريمات على الشعر، ومن ثم يتم تقسيم الشعر لكي ننزل بالخلطة على كل خصلة من خصل الشعر، وتدليك الفروة جيدا.
- نحضر غطاء الرأس ونلف به الشعر جيدا، ونضع عليه الفوطة الساخنة ننتظر على هذه الوصفة لمدة أربع ساعات، وبعد ذلك يتم فك الشعر وغسله جيدا باستخدام الماء والخل من أجل إزالة أي روائح غير محببة ناتجة عن استخدام البيض.
- يمكنك أيضا استخدام الشامبو الخاص بالشعر لتنظيف الشعر جيدا من رائحة الزفارة.
- سوف تلاحظ أن هذه الوصفة تعطي لشعرك نعومة، وأضفت عليه لمعة طبيعية وجميلة وذلك بفضل الزبادي والبيض، كما أن التجاعيد التي تتواجد في الشعر تبدأ تقل وتختفي بالتجريد من خلال تكرار الوصفة.
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