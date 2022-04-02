أقوى كيرياتين طبيعي لفرد الشعر بدون أي مستحضرات كيميائية

أقوى كيرياتين طبيعي لفرد الشعر، أصبحت مشاكل الشعر متعددة ومختلفة، ولكن أبرز المشاكل التي تشتكي منها الكثير من النساء هي الشعر المجعد والجاف والذي يفقد النعومة واللمعان، لذا تضطر كل فتاة إلى استخدام الصبغات الكيميائية التي تدعي أنها تعالج هذا الأمر، ولكن يسوء الأمر وتعاني من مشاكل عدة بدلا من مشكلة واحدة، لذلك قررنا أن نذكر خلطات طبيعية تكسب الشعر نعومة وتعطيه ترطيب، وذلك في الفقرات القادمة.

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وصفة طبيعية لفرد الشعر

سوف نذكر لكم الكيراتين الطبيعي الذي يمكنك تحضيره في البيت والاستمتاع بنتائجه المذهلة، وبشكل لا يمثل خطر على صحة شعرك فيما بعد، ويمكنك القيام بذلك عن طريق إحضار الآتي:-

إحضار كوب ونصف من الزبادي.

إحضار عدد أربع بيضات.

إحضار أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.

غطاء مخصص للشعر.

طريقة تحضير الوصفة