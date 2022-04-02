نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كب كيك الكنافة بالمكسرات: بخطوات سهلة وبسيطة مثل المحلات الجاهزة في المقال التالي
يعتبر كب كيك الكنافة بالمكسرات من أطعم الحلويات الشرقية المنتشرة في مصر وسوريا والسعودية ودول الخليج والبلاد العربية كلها، وتتميز بالمذاق الرائع والقوام الهش واللذيذ، وتعتبر من أفضل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، ويحب تناوله الجميع من الصغار والكبار علي مائدة الإفطار والسحور، ويكثر عمله في هذه الأيام المباركة، ويمكن عمل كب كيك الكنافة بعدة طرق مثل بالمانجو والموتزريلا والكراميل وأشكال أخرى كثيرة، ويمكن تقديمه في جميع المناسبات والعزائم حيث يوجد به الكثير من السعرات الحرارية والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة نظراً لوجود السكريات بها، ويوجد بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبدن، وسوف نتعرف في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني علي افضل طريقة كب كيك الكنافةبالمكسرات ومن السهل تنفيذها في المنزل بأقل التكاليف، ونتمنى بأن ينال رضاكم.
مكونات كب كيك الكنافة بالمكسرات
- كيلو من الكنافة الطازجة.
- خمس معالق من شوكولاتة نوتيلا.
- كوب من السمنة البلدي.
- ورق زبدة.
- كوب من السكر.
- مكسرات مشكلة.
- نصف كوب ماء.
- عصرتان من الليمون.
طريقة عمل الشربات
- نحضر إناء ونضع السكر والماء وعصرتين الليمون.
نقوم بوضع الإناء على النار.
- ويتم التقليب جيداً حتى نحصل على القوام المناسب المطلوب ونتركه حتى يبرد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة تحضير الكب كيك الكنافة وهى كالآتي:-
- ثم نقوم بإحضار وعاء بلاستيكي ونضع به الكنافة والسمنة.
- يتم تقطيعها قطع صغيرة ثم نقوم بخلطها جيداً.
- يتم تجهيز صينية الكب كيك ثم نضع بها ورق الزبدة، ودهنها بالسمن البلدي.
- ثم نضيف شكولاتة النوتيلا وعليه رشة من المكسرات المشكلة ثم نضع باقي كمية الكنافة في الدائرة.
- ثم نكرر العملية في كل من الدوائر بالصينية.
- يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم بعد ذلك ندخل الصينية بالفرن ثم ننتظر حتى يتحول لونها الى اللون الذهبي.
- يتم وضع القليل من الشربات على كل واحدة من وهى ساخنة، ويتم تزينها بالمكسرات.
- ثم تقدم ساخنة وبالهنا والشفا لكي ولعائلتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كب كيك الكنافة بالمكسرات: بخطوات سهلة وبسيطة مثل المحلات الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.