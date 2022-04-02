كب كيك الكنافة بالمكسرات: بخطوات سهلة وبسيطة مثل المحلات الجاهزة

يعتبر كب كيك الكنافة بالمكسرات من أطعم الحلويات الشرقية المنتشرة في مصر وسوريا والسعودية ودول الخليج والبلاد العربية كلها، وتتميز بالمذاق الرائع والقوام الهش واللذيذ، وتعتبر من أفضل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، ويحب تناوله الجميع من الصغار والكبار علي مائدة الإفطار والسحور، ويكثر عمله في هذه الأيام المباركة، ويمكن عمل كب كيك الكنافة بعدة طرق مثل بالمانجو والموتزريلا والكراميل وأشكال أخرى كثيرة، ويمكن تقديمه في جميع المناسبات والعزائم حيث يوجد به الكثير من السعرات الحرارية والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة نظراً لوجود السكريات بها، ويوجد بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبدن، وسوف نتعرف في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني علي افضل طريقة كب كيك الكنافةبالمكسرات ومن السهل تنفيذها في المنزل بأقل التكاليف، ونتمنى بأن ينال رضاكم.

مكونات كب كيك الكنافة بالمكسرات

كيلو من الكنافة الطازجة.

خمس معالق من شوكولاتة نوتيلا.

كوب من السمنة البلدي.

ورق زبدة.

كوب من السكر.

مكسرات مشكلة.

نصف كوب ماء.

عصرتان من الليمون.

طريقة عمل الشربات

نحضر إناء ونضع السكر والماء وعصرتين الليمون.

نقوم بوضع الإناء على النار. ويتم التقليب جيداً حتى نحصل على القوام المناسب المطلوب ونتركه حتى يبرد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة تحضير الكب كيك الكنافة وهى كالآتي:-