طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن والطعم شهي ولذيذ أحلى من المطاعم

الكفتة المشوية من ألذ الأكلات الشرقية الشهية والتي يعشقها الصغار والكبار، حيث تحتوي على العديد من القيم الغذائية الهامة والمفيدة للصحة، وتستطيع أي ربة منزل تحضيرها لأسرتها في المنزل، حتى تضمن أن تكون جميع مكوناتها طازجة وصحية بدلاً من شرائها من محلات بيع الطعام بأسعار باهظة الثمن، والكفتة المشوية خفيفة على المعدة، وأسرع في عملية الهضم من اللحم المسلوق، حيث تفقد اللحوم أثناء الشواء معظم دهونها مما يجعلها مفيدة للجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مكونات عمل الكفتة المشوية بالفرن

تحتوي هذه الوجبة اللذيذة على مكونات بسيطة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

حبة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير الكفتة المشوية بالفرن بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار الكبة، ثم نضع بها اللحمة المفرومة، والبهارات، والبصل، والفلفل الأسود، والملح. نقوم بفرم جميع المقادير جيدًا مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة يسهل تشكيلها. نسكب الخليط في وعاء كبير، ثم نغطيه بورق النايلون، ثم نضعه بالثلاجة ونتركه مدة ساعة على الأقل. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة فوق المتوسطة، ثم نقوم بدهن صينية الفرن بالزيت. نخرج خليط اللحمة المفرومة من الثلاجة، ثم نقوم بتشكيله أصابع متساوية متوسطة الحجم. نقوم برص أصابع الكفتة على الصينية، ثم ندخلها الفرن ونتركها مدة ١٠ دقائق. نخرج الصينية من الفرن، ثم نقلب الأصابع على الناحية الثانية وندخلها الفرن مرة أخرى ونتركها مدة ١٠ دقائق ونتركها حتى تستوي وتنضج جيداً وتأخذ اللون البني الغامق. نخرج الصينية من الفرن، ثم نرص الكفتة المشوية على طبق التقديم مع الأرز وسلطة الطحينة.

سر نجاح عمل الكفتة المشوية بالفرن

هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها عند عمل الكفتة المشوية وهى كما يلي:-