الكنافة النابلسية بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق لذيذ ومميز أحلى من الجاهزة

الكنافة النابلسية ، من ألذ وأشهى أنوع الكنافة والتي يعشقها الصغار ،والتي تنال إعجاب الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها اللذيذ والرائع، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تعد من الحلويات الشرقية التي تحظى بإقبال الكثير، وتجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن، حيث يلجأ الجميع إلى شرائها من المحلات باستمرار، ولا سيما في شهر رمضان المبارك فلا تخلو من مائدة، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، كما تتعدد حشوات الكنافة فمنها الكنافة بالمكسرات، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بالكاسترد، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم بدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها وصحتها، كما يمكنكم تجربة الكنافة بالمانجو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكنافة النابلسية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات الكنافة النابلسية

تتكون الكنافة النابلسية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو من الكنافة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بدلا من شرائها).

نصف كوب وملعقة كبيرة من السمنة المذابة.

ملعقة كبيرة من الشربات الثقيل أو العسل الأبيض.

2 كوب من الجبنة العكاوي المبشورة قليلة الملح أو من الممكن نقعها في الماء البارد عدة مرات وتصفيتها.

2 كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

شربات ثقيل ساخن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الكنافة النابلسية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر عجينة الكنافة، ثم نفرمها ناعم في الكبة أو بالمقص أو باليد إذا كانت مجمدة.

ثم نضع الكنافة في وعاء عميق، ثم نضيف إليها السمنة المذابة والشربات، ثم نخلط جيدا حتى تتشرب الكنافة السمنة.

ثم نحضر صينية ألومنيوم مقاس 24 أو 26 سم وندهنها بملعقة كبيرة من السمنة.

بعد ذلك نوزع الكنافة في الصينية ونساويها جيدا ونضغط عليها باليد، ثم نضع فوقها كيس بلاستيك.

ثم نحضر حلة أصغر من صينية الكنافة، ثم نضعها فوق صينية الكنافة ونضغط بها على الكنافة.

ثم نرفع الحلة والكيس البلاستيك ونساوي الكنافة من الجوانب.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه ونضيف إليه الجبنة العكاوي والجبنة الموزاريلا، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نوزع خليط الجبنة في منتصف صينية الكنافة.

ثم نضع الصينية على نار هادئة إلى متوسطة على طرف النار ونقوم بلف الصينية من وقت لآخر، ونترك الكنافة حتى تنضج وتأخذ لونا ذهبيا من أسفل ومن الأطراف وتذوب الجبنة.

بعد ذلك نرفع الصينية من على النار ونغطيها لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نرش على الجبنة القليل من السميد، ثم نقلب الكنافة على صينية.

ثم نسقي الكنافة بالشربات الثقيل الساخن، ونزينها بالفستق.

ثم نقطع الكنافة، ونقدم الكنافة النابلسية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

مقادير الشربات

٣ كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ربع كوب من عسل الجلوكوز أو العسل الأبيض.

طريقة التحضير

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الماء والسكر والعس . ثم نضع الحلة على النار ونترك الخليط حتى يبدأ يغلي. وعندنا يبدأ يغلي الخليط نضيف عصير الليمون ونقلبهم. ثم نترك الخليط يغلي لمدة١٠ دقائق. ثم نرفع الشربات من على النار، ونسكبه في وعاء آخر ونتركه يبرد. بعد ذلك يكون الشربات جاهز للاستخدام.

نصائح لنجاح الكنافة النابلسية

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح الكنافة النابلسية، وهي كالآتي: