أقوى الماسكات الطبيعية لشد البشرة وتبييضها والتخلص من التجاعيد خلال أيام

ماسك طبيعي لشد البشرة، إذا كنت تحلمين ببشرة مشدودة وصافية خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تزعجك فليس بالضروري أن تلجئي إلى عمليات التجميل أو شراء الكريمات الباهظة الثمن، فيمكنك صنع أفضل ماسكات طبيعية فى المنزل لشد البشرة بمكونات أمنة 100% وفعالة وليس لها أي أضرار على بشرتك وستحصلين على نتائج مذهلة ومبهرة لا تصدقيها عند المداومة عليها، فهناك العديد من المكونات الطبيعية المتواجدة فى منزلنا نجهل قيمتها وفوائدها الحيوية للبشرة والتي سنتعرف عليها فى الآتي لمنح بشرتك نضارة غير عادية وتزويدها بالكولاجين بشكل طبيعي دون الحاجة إلى دفع الكثير من المال.

أقوى ماسك طبيعي لشد البشرة

ماسك البيض: يحتوى البيض على مركبات ذات فعالية كبيرة فى شد البشرة وتوحيد لونها ومنحها الإشراقة والنضارة اللازمة، ويمكنك تحضير ماسك البيض عن طريق الآتي:

المكونات:

بياض بيضة.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة زبادي.

طريقة التحضير:

قومى بكسر حبة من البيض وافصلي البياض عن الصفار واحتفظي بالبياض فقط.

احضري وعاء اخلطي به بياض البيض والسكر والزبادي وامزجيهم معا جيدا.

طبقي الخليط على وجهك وانتظري حتى يجف تماما ثم اغسلي الوجه جيدا بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

ماسك شد الوجه بسرعة

المكونات:

حبة موز واحدة.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

قومى بتقشير حبة الموز ثم اهرسيها جيدا بالشوكة.

أضيفي بعض من قطرات عصير الليمون إلى الموز المهروس وامزجيهم معا جيدا.

طبقي الخليط على الوجه واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر جيدا.

يتم تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج فعالة.

ماسك الشوفان لشد البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة شوفان.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة دقيق.

ماء ورد.

طريقة التحضير: