نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون واحد فقط اعملي الجبنة القريش الناعمة بطعمها الفلاحى الأصيل لسحور صحي في المقال التالي
تعد الجبنة القريش الأكثر الصحية من أنواع الأجبان المتعددة، فهى من الأجبان المفيدة جداً والمغذية لأنها تتكون من مكون واحد صحي وهو اللبن غير الأنواع الأخرى، والتى يضاف إليها العديد من المكونات والتى تجعلها دسمة ولا يمكن تناولها للكثير من الناس وكذلك لزيادة نسبة الأملاح بها، والتى تؤثر على صحة القلب والكلي لذلك هذا النوع الذى سنقدمه اليوم مفيد جداً لهم لأنه خالى من المواد الحافظة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الجبنة القريش بطعمها الفلاحي الأصيل بالتفصيل.
مكونات الجبنة القريش
تتكون الجبنة القريش من مكون واحد أساسي سوف نتعرف عليها فيمايلي:
- ٤ كيلو من اللبن الجاموس.
- ملح حسب الرغبة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الجبنة القريش سهلة ولا تحتاج للعديد من الخطوات المعقدة ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كالتالى:
- نحضر حلة من الصاج أو التى لا يلتصق بها الطعام وذلك حتى لا تتفاعل مع اللبن ونضع بها كمية اللبن ونضيف عليها ملعقة كبيرة من الملح.
- بعد ذلك نحضر مضرب السيلك اليدوي ونبدأ فى خفق اللبن لفترة طويلة وذلك لا تقل عن ١٥ دقيقة وذلك حتى تتكون بها كمية كبيرة من الرغاوى على الوجه.
- وفى هذه الطريقة سوف نعمل اللبن بدون غلي وذلك حتى تتفاعل البكتريا الضارة مع البكتريا النافعة الموجودة باللبن خلال عملية التحضين وتهاجم البكتريا النافعة البكتريا الضارة.
- بعد خفق اللبن جيدا نحضر صينية ونضع بها حلة اللبن ونضع بها نقطتين من الخ ونضيف بها ماء ساخن ونغطيها بفوطة نظيفة.
- نتركها لمدة يومين كاملين مع تغيير الماء البارد بماء ساخن كل ١٢ ساعة وتكون هذه الخطوة بحرص جداً حتى لا نحرك أو نهز الحلة.
- بعد مرور الوقت يكون اللبن كون طبقة من كبيرة من القشطة نلمها من فوق ونضعها فى طبق ونحتفظ بها داخل علبة فى الثلاجة لاستخدامها فى عمل الاشياء الأخرى.
- ثم نحضر وعاء كبير ونضع به مصفاة ونضع بها شاش نظيف ونسكب بها الكمية المتبقية بعد نزع طبقة القشطة.
- نلم الشاش من الجوانب عليها ونضع فوقه طبق ثقيل ليضغط عليها ونتركها لمدة ساعتين.
- بعد ذلك ولو عندك حصيرة الجبنة يمكنك وضع الكمية بها ونلفها حتى تأخذ الشكل المعتاد ونتركها لمدة ساعة او يوم كامل.
- ولو معندكيش يمكنك وضعها فى علبة وتوضع بالثلاجة وبالف صحة وعافية.
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