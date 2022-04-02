بمكون واحد فقط اعملي الجبنة القريش الناعمة بطعمها الفلاحى الأصيل لسحور صحي

تعد الجبنة القريش الأكثر الصحية من أنواع الأجبان المتعددة، فهى من الأجبان المفيدة جداً والمغذية لأنها تتكون من مكون واحد صحي وهو اللبن غير الأنواع الأخرى، والتى يضاف إليها العديد من المكونات والتى تجعلها دسمة ولا يمكن تناولها للكثير من الناس وكذلك لزيادة نسبة الأملاح بها، والتى تؤثر على صحة القلب والكلي لذلك هذا النوع الذى سنقدمه اليوم مفيد جداً لهم لأنه خالى من المواد الحافظة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الجبنة القريش بطعمها الفلاحي الأصيل بالتفصيل.

مكونات الجبنة القريش

تتكون الجبنة القريش من مكون واحد أساسي سوف نتعرف عليها فيمايلي:

٤ كيلو من اللبن الجاموس.

ملح حسب الرغبة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الجبنة القريش سهلة ولا تحتاج للعديد من الخطوات المعقدة ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كالتالى: