علامات تخبرك أن جسمك به الكثير من السموم المتراكمة

تتزايد مخاطر تراكم السموم في الجسم يوميا حيث قد تؤدي إلي التهابات شديدة في الجلد أو العين أو المعدة وربما تسبب السموم الإصابة بالأورام والربو لهذا يجب توخي الحذر من الملوثات الغذائية والبيئية سريعة الانتشار .

علامات تدل علي أن جسمك ملئ بالسموم

الإمساك وهذا لأن القولون والأمعاء الغليظة هم المسئولين عن علاج السموم وكثرة السموم تتسبب في عدم قيام القولون بعمله بشكل صحيح مما يتسبب في تراكم النفايات علي طول جدار القولون مما يتسبب في حدوث الإمساك والإصابة بالانتفاخ .

رائحة الفم السيئة عند تنظيف الأسنان وعدم زوال الرائحة السيئة فهذا يعني أن الجهاز الهضمي قد امتلئ بالسموم حيث يتسبب تناول الكربوهيدرات وتتحللها إلي سكريات علي نمو البكتريا الضارة التي تحفز تراكم السموم في الجهاز الهضمي .

آلام العضلات وحدوث التشنجات لأن كثرة المواد الضارة في الغذاء والمواد المستخدمة للتنظيف يزيد من نشاط الجهاز المناعي مما قد يضعفه بالتدريج وهذا بدوره يؤثر علي وظائف الأعضاء ومنها العضلات .

زيادة الوزن فتناول أطعمة غير صحية يؤدي إلي زيادة الوزن حيث تأثر السموم علي مستويات الهرمونات في الجسم وخاصة هرمونات الغدة الدرقية التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي .

التعب المستمر .

ظهور بعض مشاكل الجلد .

تقلب المزاج وأثبتت الأبحاث أن هذا ينتشر بين المزارعين الذين يستخدمون مبيدات الآفات الزراعية ويستنشقونها باستمرار .

الأرق .

الإفراط في التعرق حيث يتخلص الجسم من السموم عن طريق الجلد في حالة كثرتها هذا بالإضافة للتخلص منها عن طريق الكبد والكليتين .

طريقة سهلة للتخلص من الإمساك

يمكن التخلص من الإمساك عن طريق ممارسة الرياضة اليومية وكذلك تناول كمية كبيرة من الماء يوميا .

انتشار السموم والبدانة عند الأطفال

أثبتت الكثير من الأبحاث أن هناك علاقة واضحة بين السموم والبدانة عند الأطفال فقد وجد أن النساء اللاتي تعرضن للمبيدات الحشرية والآفات خلال فترة الحمل يتعرض أطفالهن للسمنة والبدانة عند سن السابعة .

أدوات التجميل ومشاكل الجلد

تحدث معظم مشاكل الجلد نتيجة التسمم ببعض منتجات العناية بالبشرة وأنواع الماكياج المختلفة حيث تعمل هذه المواد الضارة التي يمتصها الجلد علي انسداد مسام الجلد مما يتسبب في الإصابة بالالتهاب وحب الشباب وتغير اللون وظهور الهالات السوداء .