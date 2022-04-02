نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول وطرق طبيعية لتقليل هذه النسبة قدر الإمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول، عندما يرتفع الكوليسترول في الدم يؤدي ذلك إلى عدم قيام القلب بوظائفه المعتادة بصورة طبيعية ويمكن أن يتوقف القلب عن العمل نهائيا، حيث نجد عندما تزداد المادة الشمعية في الشرايين تقوم بحجز الدم وعدم وصوله إلى الشرايين بالشكل الكافي مما يجعل القلب يتوقف عن العمل بشكل طبيعي فإن زيادة الكوليسترول في الدم من الأمور الخطيرة جدا والتي يجب التعرف على هذه العلامات التي تدل على رفعة لأخذ جميع احتياطاتنا والتوجه إلى الطبيب مباشرة.

علامات وأعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، عادة لا يسبب ارتفاع الكوليسترول أي أعراض حتى يتسبب في حالة طبية طارئة ، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية. لا تحدث هذه الأحداث المتعلقة بأمراض القلب حتى يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين. وهذا بدوره يؤدي إلى تضييق الشرايين وتغيير في تكوين بطانة الشرايين ، والمعروف أيضًا باسم أمراض القلب.

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علامات ارتفاع الكوليسترول

إذا كنت أحد أولئك الذين يقومون بفحص مستويات الدهون في الدم بشكل دوري ، فهذا يظهر أنك على دراية بمعايير صحتك. لكن الكثير منا إما لا يطلب منه الطبيب أبدًا التحقق من ملف تعريف الكوليسترول لدينا أو أنه لم يخطر ببالنا أبدًا أن هذا الأمر مهم.

لكن هناك طرقًا يتيح لنا الجسم من خلالها معرفة ما إذا كنا في منطقة مرتفعة بشكل خطير. ربما تكون قد رأيت بعض النتوءات الشمعية ذات اللون البرتقالي المصفر على جلد بعض الأشخاص أو حتى على وجهك. ما يحاول جسمك إخبارك به هو أن لديك مستويات غير صحية من الكوليسترول.

التعب الشديد والارهاق الدائم الدم.

اصفرار الوجه.

شحوب لون البشرة.

حدوث النوبات القلبية.

ظهور بقع حمراء على الجلد.

صعوبة صعود السلم أو المشي لمسافات طويلة.

الشعور بأن الساقين ثقيلتين وعدم سهولة المشي.

شعور بحرقان في القدمين.

كتل دهنية حول بياض العين.

طرق طبيعية لتقليل الكوليسترول

نجد أن الكوليسترول عندما يزداد في الدم يودي إلى أضرار وخيمة وسوف نوضح بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على تقليل الكوليسترول في الدم

ممارسة الرياضة والمشي.

الحرص على تناول الخضروات والفواكه الصحية.

العمل على الحد من تناول المشروبات الغازية لأنها من اخطر أنواع المشروبات وتؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم بصورة رهيبة.

تناول المشروبات التي تقلل الكوليسترول في الدم مثل اليانسون، الكمون، الميرمية.

عدم تناول الأطعمة الدسمة.

الحد من تناول الكحوليات.

الأمراض التي يسببها زيادة الكوليسترول في الدم

عندما يزداد الكوليسترول في الدم يؤدي إلى مشاكل جسيمة تؤثر على صحتنا كثيرا وسوف نوضح تلك الأمراض من خلال النقاط التالية.