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طريقة عمل عجينة القطايف، تعد القطايف من أشهر أنواع الحلويات التي يشتهر تقديمها فى شهر رمضان الكريم وهى عبارة عن فطائر من العجين يتم حشوها بحشوات متعددة تضيف لها طعم رائع وشهى ويتم قليها من الزيت لتصبح ذهبية اللون ومقرمشة من جميع الجوانب، فتعرفي على طريقة إعداد عجينة شطائر الفطائر فى المنزل بأبسط الطرق وأقل التكاليف. طريقة عمل عجينة القطايف نصف كوب دقيق سميد.

2 كوب ونصف دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

2 كوب ماء دافئ. خطوات تحضير عجينة القطايف احضري وعاء عميق اخلطي به جميع المكونات الجافة وقلبي معا جيدا حتى تتداخل مع بعضها البعض.

أضيفي الماء الدافئ إلى المكونات تدريجيا مع العجن حتى تحصلي على عجينة شبه سائلة.

من الأفضل القيام بتصفية العجين بالمصفاة لضمان عدم وجود أي تكتل بالعجين ويصبح قوامها سائل تماما.

احضري مقلاة مسطحة أو جيريل مدهون بالقليل من الزيت ثم ابدئي فى سكب العجين على شكل دوائر صغيرة أو متوسطة الحجم حسب الرغبة.

ننتظر حتى يبدأ ظهور فقعات فى العجين وتتماسك وتتلون من الأسفل ونرفعها من على النار على فوطة نظيفة واحرصي على تغطيتها على الفور بعد إخراجها.

عند حشو عجينة القطايف يتم حشوها بالقشطة والمكسرات وهى بارد تماما ثم يتم قليها فى زيت غزير وساخن. طريقة حشو القطايف بالقشطة المكونات: نصف كيلو قطايف.

2 كوب حليب.

4 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة سكر.

كوب قشطة.

رشة فانيليا. طريقة التحضير: أضيفي النشا والسكر إلى الحليب وقلبيهم جيدا على البارد حتى تذوب المكونات وتندمج وتصبح خالي من أي تكتلات.

ارفعي المكونات على النار مع استمرار التقليب حتى يثقل القوام ثم أضيفي القشطة والفانيليا واستكملي التقليب حتى تحصلي على قوام القشطة المناسب وارفعي الخليط من على النار.

عندما يبرد خليط القشطة ابدئى فى حشو فطائر القطايف بها وأغلقيها جيدا من الأطراف ثم انزلي بها فى زيت غزير وساخن حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب.

رصي القطايف فى طبق التقديم ورشي عليها القليل من الفستق الحلبي لإضافة طعم مميز. عمر شويل - جدة هشة ومقرمشة.. أنجح عجينة لقطايف رمضان بحشوة القشطة الفاخرة والمكسرات - ثقفني

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