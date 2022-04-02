نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بأرخص تكلفة”.. طريقة عمل الزبادي في المنزل في 4 خطوات سهلة وبدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل الزبادي في المنزل من بين أسهل الوصفات التي تحرص ربة المنزل على القيام بها خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد إقبال كبير على تناول الزبادي، وذلك بسبب فوائدها الغذائية الكبيرة والتي يأتي على رأسها بأنها تساعد على الهضم وكذلك تحمي الجسم من عدة أمراض، كما أنها تساعد على تحمل الجوع والعطش خلال فترة الصيام الطويلة والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى نحو 16 ساعة.

مقادير عمل الزبادي في المنزل

لا يحتاج عمل الزبادي إلى الكثير من المقادير والمكونات، وهو ما يجعل عملها سهل للغاية على ربة المنزل وغير مكلف على الإطلاق، وقد جاءت معادير عمل الزبادي على هذا النحو التالي:

2 لتر من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

طريقة عمل الزبادي في البيت بدون تكاليف

هناك بعض الخطوات التي يجب الالتزام بها في حال ما إذا كانت ربة المنزل ترغب في صناعة الزبادي داخل المنزل بأقل التكاليف الممكنة خلال شهر رمضان المبارك.

وقد جاءت هذه الخطوات على النحو التالي بحسب ما يؤكده خبراء الطبخ العربي:

في البداية يتم وضع الحليب في وعاء لمدة دقائق على النار حتى نصل لدرجة الغليان.

يتم رفع الحليب من على النار ويتم تركه يبرد لفترة معقولة.

بعد التأكد من تدفئة الحليب، يتم وضع كوب من الزبادي مع التقليب المستمر والسريع.

يجب أن تجهز ربة المنزل مجموعة من الآواني صغيرة الحجم، والتي تكون مجهزة لعمل الزبادي.

يتم تركها في مكان دافئ ومظلم لمدة تصل لنحو 7 ساعات على أقل تقدير.

يتم وضع جميع الأكواب داخل فرن تم تشغيلها مسبقًا ولمدة 5 دقائق فقط.

بعد نهاية الخمس دقائق يتم ترك الزبادي في مكان دافئ لمدة 7 ساعات كاملة ومن ثم يتم وضعه في التلاجة في حال ما إذا كانت ربة المنزل ترغب في ذلك.

يتم تناوله بألف هنا وشفا.

الجدير بالذكر بأن يمكن عمل “الزبادي اللايت” بنفس الطريقة، ولكن يتم استخدام حليب خالي الدسم خلال الخطوة الأولى بدلًا من الحليب كامل الدسم الذي يتم استخدامه في عمل الزبادي العادية.