حضري فطائر البيض والجبن اللذيذة في المنزل لسحور صحي ومفيد

تعتبر فطائر البيض والجبن ، من أشهي وألذ الوجبات السريعة التي يمكن تقديمها في المنزل لأطفال علي السحور في شهر رمضان المبارك، وهي تعتبر مغذية ومفيدة جداً للجسم وصحية، وتعتبر الفطائر طعاماً مفضلاً لكلاً من الأطفال والكبار، وتعتبر الفطائر من المعجنات الشهية ومن المقبلات اللذيذة التي يعشقها اغلب الأشخاص، وهي من المعجنات والمخبوزات الهشة اللذيذة الشهية، يمكنك ايضاً تقديمها علي الفطور في الصباح كنوع من التغير علي سفرة الإفطار، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل فطائر البيض والجبن الشهية في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل فطائر البيض والجبن

تحتوي هذه الفطائر الشهية علي مقادير بسيطة في متناول الجميع وهي كالتالي:-

3 أكوب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

نصف معلقة ملح.

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.

3 ملاعق كبيرة من اللبن الرائب.

للحشو:-

خليط من الجبن متنوع حسب الرغبة.

معلقة ملح صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

6 حبات من البيض.

طريقة التحضير

من هنا سوف نقدم لكم خطوات تحضير فطائر البيض والجبن الشهية في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

قومي أولاً بخلط الخميرة والماء والسكر، واتركيها جانباً حتي يتضاعف حجمها. ثم أخلطي الدقيق والملح معاً وأضيفي الزيت، واللبن الرائب وخليط الخميرة وقلبي جيداً المكونات. بعد ذلك اعجني بالحليب حتي تتشكل عجينة، متماسكة وطرية لا تلتصق باليد. ثم اتركي العجينة تتخمر في مكان دافئ، ثم قسميها 3 كرات وافردي كل كرة إلي دائرة. بعد ذلك وزعي خليط الجبن المشكل علي كل دائرة، ثم لفي الطرفين واغلقي الطرفين الاخرين. ثم اتركي الفطائر تتخمر مرة أخري، ثم ادهني الجوانب بالحليب وادخليها فرن مسخن مسبقاً لمدة 5 دقائق. بعد ذلك اخرجي الفطائر، ثم ضعي 2 بيضة في كل فطيرة، وتبلي بالملح والفلفل الأسود. ثم ادخلي الفطائر الفرن مرة أخري حتي ينضج البيض، ثم قدميها ساخنة بألف هناء وشفاء.

فوائد البيض للجسم

من هنا سوف نقدم لكم بعض فوائده الصحية وهي كالتالي:-