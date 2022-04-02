طريقة عمل زبادي بيتي: لسحور في ليالي رمضان ونتيجة مضمونة جدا2022

نقدم لكم الان طريقة عمل زبادي بيتي ، حيث يعد من افضل الوجبات السريعة التي يجب تناولها في السحور في ايام وليالي شهر رمضان الكريم، حيث يعمل علي ترطيب الجسم وعدم الاحساس بالعطش طول اليوم، والان سوف نقوم بعمله في المنزل بطريقة مضمونة وافضل من الجاهز تماما، حيث يعد من القوام الرئيسي في كل منزل، ويحتوي علي فيتامينات مفيدة جدا للجسم وبشكل خرافي حتي يعمل علي الاحساس بالشبع وعدم العطش طول اليوم بفضل الله، ويمكن عمل الزبادي البيتي بخطوات بسيطة وسهلة جدا بطريقة مضمونة مثل ما سوف نقدم في هذا المقال، والان نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل زبادي بيتي بخطوات بسيطة في المنزل لسحور في ايام الشهر الكريم ونتيجة مضمونة جدا افضل من الجاهز2022.

مكونات طريقة عمل زبادي بيتي لسحور في ايام وليالي الشهر الكريم بخطوات بسيطة

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الزبادي البيتي بكل سهولة مثل الجاهز تماما وهي كما يلي:-

لتر من الحليب.

طبق من خميرة الزبادي.

للتزين

ثلاث حبات من فراولة.

معلقة كبيرة من المكسرات

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الزبادي بكل سهولة ودون تعب بفضل الله وهي كالاتي:-

نحضر حلة كبيرة ونضعها علي النار ثم نضيف بداخلها الحليب وننتظر حتي يغلي. نقوم بتقليب لفترة طويلة حتي يتعقم الحليب من اي شيء بداخلة حتي يصبح جاهز. ثم نضفي النار ونحضر وعاء ونضع بداخله ماء مثلج ثم نضيف حلة الحليب في الماء المثلج. وننتظر حتي يبرد ثم نضيف خميرة الزبادي مع التقليب حتي تتجانس المكونات. نحضر اكثر من وعاء فخار ونسكب بداخلهم الحليب علي حسب الكمية. ثم نشعل الفرن علي درجة حرارة عالية جدا وننتظر حتي تصبح ساخنة للغاية. نطفي النار ونضع بداخلها الزبادي ونغلقها بشكل جيد لمدة تتراوح من بين ثلاث ساعات الي اربع ساعات. ثم نخرجها ونضعها في الثلاجة ونزينها بالمكسرات او شرائح الفراولة وتقدم بألف هنا وشفاء. ويمكن عمل كمية كبيرة والاحتفاظ بها في الثلاجه عادي جدا.

سر نجاح طريقة عمل الزبادي البيتي في المنزل مثل الجاهزة تماما

سوف نتعرف الان علي سر نجاح الزبادي البيتي بكل سهولة لضمان نجاح الطريقة في اسرع وقت:-