لسفرة مميزة.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت زي المحلات وأحلى

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طريقة عمل الكنافة بالقشطة، تعد الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي نشتهى تناولها دائما خلال شهر رمضان الكريم بعد وجبة الإفطار بحشواتها المميزة والمختلفة، وتتصدر الكنافة بالقشطة قائمة الحلويات الأساسية التي تقدم على سفرة العزومات فى رمضان لطعمها الرائع المميز الذي ليس له مثيل، ولأن الكثير من السيدات ترغب فى عمل الكنافة بالقشطة فى المنزل وتتفنن فى طرق تحضيرها نقدم لكم طريقة تحضير الكنافة بالقشطة وتقديمها بالقليل من الفستق الحلبي الذي يضيف لها شكل ومذاق مميز. طريقة عمل الكنافة بالقشطة نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب سمن.

نصف كوب سكر بودرة.

3 ملاعق نشا كبيرة. مكونات طبقة القشطة نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

علبة قشطة.

2 كوب لبن.

2 ملاعق كبيرة بودرة كريم شانتيه. مكونات الشربات: 3 أكواب سكر.

كوب ونصف ماء.

نصف حبة ليمونه. طريقة تحضير القشطة احضري وعاء ضعي به اللبن البارد وأضيفي عليه النشا وبودرة الكريم شانتيه وامزجيهم معا جيدا على البارد حتى يذوب النشا ونضمن عدم وجود تكتلات.

ضعي الخليط على النار مع استمرار التقليب وانتظري حتى يثقل القوام ثم أضيفي الفانيليا والقشطة واستكملي التقليب حتى تحصلي على قوام الكريمة المناسب ثم ارفعي المزيج من على النار واتركيه جانيا لكى يبرد. طريقة تحضير الشربات ضعي السكر والماء على نار متوسطة دون تقليب المكونات وتركها حتى الغليان.

أضيفي قطرات عصير نصف ليمونه وانتظري حتى يغلى الشربات مرة أخرى لمدة 7 دقائق فقط ثم أطفئ النار. طريقة تحضير الكنافة افردي الكنافة جيدا على سطح مستوى وأضيفي إليها السمن السائح الدافئ وابدئى بفرك شعيرات الكنافة مع السمن جيدا حتى تتغلف جميعها ثم أضيفي السكر البودر واستمري بالفرك حتى تتشرب الكنافة بالمكونات.

احضري صينية فرن مدهونة بقليل من السمن ثم افردي بها طبقة من الكنافة ووزعيها جيدا مع رفع الحواف لأعلى قليلا.

ضعي طبقة القشطة ووزعيها جيدا ثم أضيفي عليها طبقة أخرى من الكنافة ثم وزعي على الوجه القليل من السمن السائح.

ادخلي الصينية إلى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية واتركيها حتى تتلون من جميع الجوانب.

بعد إخراج الصينية من الفرن وزعي عليها الشربات مباشرة ويمكن تزيين الوجه برش القليل من الفستق الحلبي المجروش. عمر شويل - جدة لسفرة مميزة.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت زي المحلات وأحلى - ثقفني

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