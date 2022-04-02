أحلى أكلة طاجن الكفتة المغربي بطعم لذيذ شهي حضريه بنفسك بكل سهولة

طاجن الكفتة المغربي ، من أجمل الأكلات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وكثير من الناس يعشقون هذا الطاجن اللذيذ لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما يحتوي تلك الطاجين على بعض البهارات والتوابل التي تعطي له طعم مميز ورائحة جميلة أثناء التسوية، وهى أكلة مغربية يقومون بصنعها في بلاد المغرب بشكل دائم، كما يمكن عمل الكفتة بعدة طرق مختلفة يمكن شويها على الفحم، أو وضعها في الإسياخ داخل الفرن، كما يمكن وضعها في صينية مع شرائح الباذنجان اللذيذة التي تجعل طعمها مميز ورائحتها جميلة، وهى من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية متوسطة تعطي الشعور بالشبع والإمتلاء لفترة طويلة، وتقدم دائما بجانب السلطة الخضراء والخبز البلدي، والمقبلات الجميلة التي تعطي لها طعم مميز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل طاجن الكفتة المغربي بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل طاجن الكفتة المغربي اللذيذ

يتكون الطاجن من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طبق صغير من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

مقدار ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

طبق كبير من الطماطم المقطعة حلقات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن الكفتة المغربي بطعم لذيذ وشهي بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به اللحمة المفرومة، ثم نقوم بإضافة نصف كمية الملح والفلفل والبهارات ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بإضافة نصف كمية الثوم والبقدونس ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط مثل العجينة. ثم نقوم بتشكيل عجينة اللحمة على شكل كرات متوسطة الحجم ونضعها جانباً حتى تجف. نحضر طاجن متوسط الحجم ونضعه على النار ونضع به الزيت ونتركها حتى يسخن. نقوم برص حلقات الطماطم، ثم نرش عليها نصف كمية الثوم المتبقية، ثم نغطي الطاجن ونتركه على نار هادئة حتى ينضج الطماطم جيداً. بعد مرور عشر دقائق نقوم برفع الغطاء ونضيف باقي كمية التوابل والبهارات والملح ونقلب الخليط مع بعض. نقوم برص كرات اللحم داخل الطاجن، ثم نقوم برش باقي كمية البقدونس، ثم نغطي الطاجن مرة أخرى حتى تنضج كرات اللحمة تماماً. بعد مرور عشر دقائق نرفع الغطاء من على الطاجن، ثم نقوم بوضعه على السفرة بجانب المخللات والمقبلات وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل طاجن الكفتة المغربي بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-