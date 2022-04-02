نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعملي بنفسك تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن زي الجاهزة في المطاعم وبنفس الطعم لتحضيرها أو يوم رمضان في المقال التالي

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية، بعض الأشخاص يلجأون لشراء الوجبات السريعة حتى يتناولونها سريعاً وبدون عناء أو مجهود، حيث يقومون بشراء اللحوم المشوية والأسماك والمعجنات والفراخ المشوية أيضاً، حيث تحرص كل ربة أسرة على تقديم كل شئ بالمنزل نظرا لغلاء الأسعار ويكون بأفضل طعم ومذاق مميز ونظيف، فسوف نقوم بتحضير الفراخ المشوية بتتبيلة مميزة ولذيذة حتى تصبح مثل الفراخ المشوية الجاهزة. طريقة تتبيلة الفراخ المشوية المقادير:- ١ ثمرة بصل.

٢ ثمرة فلفل أخضر رومى.

و٢ ثمرة فلفل أحمر رومي.

٢ ثمرة طماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

وملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

وملعقة صغيرة من الثوم البودر.

٢ ورق لورا.

و٢ حبة قرنفل.

ملعقة من العسل الابيض او السكر.

٢ ملعقة من الخل.

علبة زبادي. طريقة التحضير:- في محضر الطعام نقوم بتقطيع البصل وفرمه جيدا ثم نقوم بإضافة الفلفل الأخضر والأحمر الرومي ونخفق مرة أخرى. نقطع الطماطم وتوضع مع البصل والفلفل ونفرم جيدا حتى تصبح خليط سميك قليلاً. نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والثوم والبصل البودر ونخفق جيدا. ثم نضيف العسل والزبادي والخل ونخفق مرة أخرى ثم نقوم بوضع القرنفل وورق اللورا ونقلب الخليط بالملعقة فقط لمدة دقيقتين. نقوم بتحضير الفراخ المقطعة أو الصحيحة ونقوم بعمل شقوق بها باستخدام السكين ونقوم بوضع التتبيلة عليها وندخل التتبيلة في كل الشقوق الموجودة بالفراخ حتى تتشرب جيدا منها. تترك الفراخ في الثلاجة ليلة كاملة حتى تتجانس مكونات التتبيلة مع الفراخ تماماً حتى تصبح جاهزة للشوى. وقد ذكرنا سابقاً في هذا الموقع عن طريقة تتبيل الفراخ البانيه المقرمش في البيت مثل الجاهز. بعد ذلك نقوم برص الفراخ في صينية الفرن ونضع عليها باقي التتبيلة وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ساعة ثم نقوم بغلق الفرن ونفتح الشواية عليها ونتركها حتى تأخذ اللون المحمر. وصفة أخري بتتبيلة الفراخ على الشواية:- المقادير:- فرخة مقطعة.

بصلة مفرومة ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات فراخ.

قطرات من الزيت النباتي. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير الفراخ وتغسل جيداً ثم نقوم بإضافة التتبيلة عليها ونتركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل ونضعها في الثلاجة . نقوم بتحضير الشواية الكهربائية أو الفحم ونقوم بتسخينها ونضع عليها الفراخ المتبلة لتشوي على الجانبين حتى وتترك حتى تمام النضج. عمر شويل - جدة هتعملي بنفسك تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن زي الجاهزة في المطاعم وبنفس الطعم لتحضيرها أو يوم رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتعملي بنفسك تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن زي الجاهزة في المطاعم وبنفس الطعم لتحضيرها أو يوم رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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