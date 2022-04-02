بدون بيض اعملي بلح الشام بمكونات اقتصادية وطعم رائع ومقرمش في البيت

يعد بلح الشام بدون بيض من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين في شهر رمضان حيث يعشقه الكبار والصغار حيث يتم التحلية به بعد وجبة الإفطار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ربات المنزل تحضيرها في المنزل، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات إقتصادية وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والنشا والزيت ومكونات آخرى، كما يتم تحضير أنواع كثيرة من الحلويات مثل الكنافة والقطايف وبلح الشام واللقيمات والبسبوسة بنكهات مختلفة، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بلح الشام بدون بيض بشكل رائع ومقرمش في المنزل.

مقادير عمل بلح الشام بدون بيض

يحتوي بلح الشام بدون بيض المقرمش والشهي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من النشا.

ربع كوب من الزيت.

رشة من الملح.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ كوب من الزيت للقلي.

شربات.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير بلح الشام بدون بيض بشكل رائع ومقرمش وبمكونات إقتصادية يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر إناء عميق ونضعه على النار مع وضع الماء والزيت ونتركه حتى يغلي. بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق والنشا في الماء مع التقليب، ثم نقوم بإضافة الفانيليا ورشة الملح مع التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم نرفع العجين من على النار ونتركه ليبرد قليلاً، بعد ذلك نعجنه بشكل جيد. بعد ذلك نحضر قمع الحلويات ونضع به العجين للحصول على شكل بلح الشام. ثم نضع مقلاة على النار ووضع به الزيت على نار عالية حتى يسخن، ثم نضع به العجين حتى يأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرجه من الزيت ونضعه في الشربات البارد، ثم نخرجه ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بلح الشام بدون بيض في رمضان لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شربات بلح الشام

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شربات بلح الشام في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي