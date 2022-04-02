نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السمبوسة المقرمشة من غير ما تشرب زيت طريقة عملها في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

السمبوسة والقطايف والكنافة علاقتهم مرتبطة مع بعضهم البعض وذلك لارتباطهم بالشهر الكريم شهر رمضان المبارك، حيث يتم صنعهم في ذلك الشهر بصفة مستمرة وذلك كون الأسر تفضل ذلك وتطلب تلك الأطعمة والحلويات كثيرا، ومن المعروف أن الأمهات وربات البيوت يسعين لتقديم كل ما لذ وطاب عاقدة النية على أخذ ثواب إفطار هؤلاء الصائمين بجانب إسعادهم وتقديم كل ما يشتهونه، وتبحث بصفة مستمرة عن طرق عمل تلك الوصفات وتسمع لكل الطرق لكل الشيفات الموجودين في خانة البحث وفي النهاية تستخلص أفضل وصفة وطريقة وتقوم بتنفيذها خطوة خطوة للحصول على نفس النتائج المطلوبة، ومن خلال ذلك المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل السمبوسة فتابعوا معنا. مكونات السمبوسة لعمل أشهى وألذ سمبوسة يجب تجهيز تلك المكونات وهي: كوبان دقيق أبيض

كوب واحد من الماء

ملعقة كبيرة من الزيت

ملعقة إلا ربع ملح طريقة التحضير اتباع الخطوات خطوة بخطوة يساعد في نجاح عمل عينة السمبوسة وتلك الخطوات هي: نقوم بإحضار قدر عميق ونضع به الماء والملح والزيت.

ثم بعد ذلك نضع القدر على النار المرتفعة، حتى يبدأ الماء في الغليان، ثم نعمل على رفع القدر من على النار، وبعد ذلك نضيف الدقيق له مع الاستمرار في التقليب، إلى أن تتجانس جميع المكونات بشكل جيد، ويصير لدينا قوام عجينة متماسكة.

ثم نقوم بترك العجينة إلى أن تبرد، ثم نقوم بعملية العجن باستخدام العجان الكهربائي أو اليد، ونظل نعجن ونستمر في العجن حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة ومتجانسة.

بعد ذلك نغطي العجينة إلى أن ترتاح حوالي خمسة عشر دقيقة.

ثم نعمل على رش كمية قليلة من الدقيق على رخامة نظيفة ثم نضع عليها العجينة.

بعد ذلك نفرد العجينة حتى نحصل على سمك للعجينة رقيق كثيرا.

ثم نقوم بتقطيع العجينة وتشكيلها حسب الرغبة

بعد ذلك نقوم بتجهيز حشوة السمبوسة حسب الرغبة

نضع الحشوة داخل قطع السمبوسة، ثم نقوم بغلقها جيدا.

بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت على النار وبعدها نقوم بقلي السمبوسة إلى أن تأخذ اللون الذهبي.

نضعها على مناديل لامتصاص الزيت.

أخيرا يمكننا تقديم السمبوسة على مائدة الطعام. عمر شويل - جدة السمبوسة المقرمشة من غير ما تشرب زيت طريقة عملها في المنزل بكل سهولة - ثقفني

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