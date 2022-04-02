أطعمة كارثية لمرضى السكري تناولها على الريق تدمر هرمون الإنسولين وترفع السكر في الدم .. ابتعد عنها مهما كانت حاجتك لها ؟

مرض السكر من الأمراض التي يجب على المريض التأقلم معها، ولكى يحافظ على صحته يجب تناول الأطعمة المفيدة لأن الأكل هو من أكثر الأشياء التي تؤثر على مرض السكر كما أن هناك أنواع كثيرة يجب أن يتجنبها المريض مثل الأطعمة التي تحتوي على سكريات كثيرة فهي سبب من أسباب الإصابة بمرض السكر و أيضا يجب الإبتعاد عن الدهون وبعض الأطعمة الأخرى و سوف نعرضه لكم في مقالنا هذا.

الأطعمة التي يجب تجنبها عند الإصابة بمرض السكر :-

هناك بعض الأطعمة تؤثر سلبيا على صحة الجسم عند الإصابة بمرض السكر وهي :

الأطعمة التي تحتوي على سكريات و حلويات فهي من أكثر الأشياء خطورة على صحة الجسم المصاب بالسكر كما أنه يرفع معدل الأنسولين في الدم لذلك يرتفع معدل السكر في الجسم بنسبة عالية جدا و يسبب أغماء في بعض الأوقات كما أنه يسبب ارتخاء في الأعصاب وعدم القدرة على التركيز.

بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون فهي مضرة جدا لأنها تساعد في إرتفاع معدل السكر و أيضا تسبب مشاكل كثيرة في القلب كما أنها تعمل على زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة.

التمر أيضا مضر لمرضى السكر حيث أنه يعمل على زيادة معدل الأنسولين في الدم فيحدث ارتفاع لمعدل السكر.

العنب من الفواكه التي يجب تجنبها لمرضى السكري لأنها أيضا تعمل على زيادة معدل السكر في الدم.

كيفية المحافظة على صحة الجسم لمرضى السكر :-

للحفاظ على صحة الجسم يجب الإبتعاد عن الأطعمة التي تؤثر عكسيا، وأخذ الأدوية في المواعيد المحددة من الطبيب كي لا نواجه أي من مشاكل السكر، كما أن يجب تناول الأطعمة الصحية فقط و الابتعاد عن الأطعمة الغير صحية.