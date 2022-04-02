بدلاً من الجراحة و الذهاب للطبيب علاج البواسير بشكل نهائي وانت في منزلك بطريقة بسيطة وبدون أدوية !

تعتبر البواسير من الأمراض المنتشرة في كثير من الدول حيث أثبتت كثير من الدول أن أكثر من ٦٥ % يعانون من البواسير التي تسبب آلام والتهاب والشعور بعدم الراحة أثناء الجلوس والأمساك المتكرر والجلوس لفترة طويلة في المرحاض كل ذلك يعاني منه مريض البواسير والذي يسعى جاهدًا للذهاب إلى الطبيب للعلاج جراحيًا أو عن طريق الأدوية ولكن سنتناول بعض الطرق الطبيعية للتخلص من البواسير.

العلاجات الطبيعية للتخلص من البواسير.

يعتبر أهم العلاجات الطبيعية للتخلص من البواسير هي قشر الرومان حيث لقشر الرومان أثر سحري في تخفيف آلام البواسير وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المواد المضادة للالتهاب وذلك عن طريق تجفيف قشور الرومان ووضعها في مغطس ماء دافئ وينصح لمريض البواسير الجلوس بها لمدة نصف ساعة لتخفيف آلالام.

ثاني أهم العلاجات الطبيعية للبواسير هي زيت الزيتون مع الليمون مع خل التفاح ويتم خلط المزيج جيدًا حيث يحتوي هذا المزيج على كثير من المواد المسكنة ومواد مضادة للالتهاب فتساعد من تخفيف حدة البواسير.

ثالث أهم العلاجات الطبيعية هي نبات القطيفة حيث تساعد تلك البذور في تسكين آلالام وتهدئة الاحمرار بصورة واضحة حيث نصح بها الكثير من الأطباء في علاج البواسير.

أسباب البواسير

ومن ضمن أسباب البواسير هي: