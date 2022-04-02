نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة تحضير كرات البطاطس المحشية بالجبنة خطوة بخطوة في المقال التالي
كرات البطاطس المحشية بالجبنة، من ألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها لفطور أو سحور رمضان لأنها خفيفة على المعدة، حيث تعتبر البطاطس من الخضروات التي تتداول بكثرة على نطاق عالمي في إعداد ملايين الوصفات المتنوعة، لكن البطاطس المحشية بالجبنة تبقي محور اهتمام الأسرة وتنال اعجابهم جميعا، خاصة وأن توفر في المنزل اطفال، حيث أن الأطفال متعبة في تناول الأطعمة بشكل كبير وهذه الوصفة تجعلهم يكتسبون القيمة الغذائية في وصفة واحدة بدون إجهاد للأمهات، حيث يمكن اعدادها محشية باللحم أو الفراخ …وغيرها من الألف الحشوات البسيطة المتوفرة باي منزل، لذاك نقدم لكم الطريقة المعتمدة عالميا في إعداد كرات البطاطس المحشية بالجبنة في السطور التالية عبر موقعنا.
مكونات عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
- نصف كيلو من البطاطس.
- خمسين جرام جبنة أي نوع أو مشكلة.
- ٢ بيضة كبيرة.
- ملعقتين كبار دقيق ابيض.
- نصف كوب بقسماط مطحون.
- رشة ملح.
- رشة فلفل.
- ملعقتين كزبرة مفرومة ” اختياري”.
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
- نقوم بسلق البطاطس وهرسها للحصول على عجينة طرية وناعمة جدا، ثم نضيف الكزبرة المفرومة والملح والفلفل وتقلب جيدا للوصول إلي عجينة سهلة التشكيل.
- نحضر مكس من الأجبان المتنوعة ونكون كرة صغيرة ونحفر بداخلها ثقب لوضع الجبنة وتغلق ويتم تطويرها علي شكل كرات صغيرة وهكذا حتى تنتهي الكمية.
- نحضر ثلاث أطباق واحد الدقيق و واحد ابيض وواحد للبقسماط، حيث نضع كرات البطاطس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.
- تحمر في زيت غزير بتقليب خفيف حتى لا تتفكك ثم تصفى من الزيت وتوضع جانبا.
صوص البطاطس بالجبنة
- نحضر ملعقتين دقيق وكتب حليب وملعقة زبدة لنعد البشاميل، حيث نضع الزبدة ونقلب بها الدقيق ثم نضيف الحليب تدريجيا ونقلب باستمرار حتى لا تكون تكتلات في الصوص.
- نحضر صينية ونضع بها نصف كمية البشاميل ونرش كرات البطاطس المحشية بالجبنة في الصينية ونضع باقي الكمية على البطاطس من أعلى.
- ندخل صينية البطاطس المحشية بالجبنة في الفرن حتي تحصل علي لون احمر مميز من الوجه ومن اسفل.
- نخرج الصينية من الفرن ونزينها بالك بالكزبرة من اعلي ونقدمها ساخنة بألف صحة وعافية.
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