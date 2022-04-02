نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل بلح الشام المقرمش باسهل الطرق وأبسط الخطوات في المقال التالي

بلح الشام، تتنوع مسميات بلح الشام وفقا للبلد المعد بها، كما أنه يرجع اصله إلى بلاد الشام ليتنقل بين البلاد العربية ويسمي وفقا للبلد المعد بها، ومع حلول شهر رمضان المبارك وباعتبار الحلويات مقرر أساسي طوال الشهر تتساءل السيدات عن طريقة إعداد بلح الشام مثل المحلات، كذلك سر الطراوة من الداخل ومقرمشة من الخارج كل هذه تكاد لا يمكن الإغفال عنها للحصول على نتيجة المحلات وسنوافيكم في هذا المقال طريقة عمل بلح الشام مثل المحلات بالضبط. مقادير عمل بلح الشام العجينة كوب من الدقيق متعدد الاغراض.

كوب الا ربع من الماء.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا أو سميد البسبوسة.

رشة من الملح.

ربع ملعقة بيكينج بودر. الشربات كوبين سكر ابيض.

كوب ماء.

رشة فانيليا.

ملعقة صغيرة سكر جلوكوز. طريقة عمل بلح الشام المقرمش نحضر وعاء ونبدأ بإضافة الماء والزيت في الوعاء علي النار وعندما يغلي الماء والزيت نضيف الدقيق عقب تهدئة النار مع التقليب المستمر حتي يختفي الدقيق وتصبح عجينة خالية من الدقيق تماما.

نضع الكسرولة جانبا حتى تبرد تماما ونحضر عجان، ومضرب كهربة ونبدأ بالضرب في العجينة حتى تبرد تماما.

ثم نضيف بيضة ونضرب حتى تختفي تماما ، ثم نضيف الثانية وعندما تختفي نضيف الثالثة.

نقوم بوضع عجينة بلح الشام في قمع التشكيل في الفريزر لمدة نصف ساعة، ثم نحضر طاسة بها زيت غزير ومصفاة زيت .

نحضر القمع والمقص ونضع المقص في الزين ونضغط علي القمع ونقص وفقا للطول المطلوب ومن ثم تقلب حتي تحمر بلون ذهبي.

نستمر بنفس الطريقة حتى تنتهي الكمية، و نحضر الشربات مسبقا ليكون بارد عن خروج بلح الشام الساخن لكي يتشرب بطريقة أفضل تجعله مقرمش من الخارج وطري من الداخل.

نحضر كسرولة ونضع بها السكر والماء ونقلبهم جيدا، ثم نضعها على النار بدون تقليب لمدة عشر دقائق، ثم نطفي النار ونضيف سكر الجلوكوز والفانيليا.

يترك المحلول ليبرد تماما، كما أن من لهم الأسرار لجعل بلح الشام مقرمش مثل الجاهزة تماما يتم وضع الكمية كاملة قب الزيت على نار عالية بعد الانتهاء من تحضير وتقليبه لمدة ثلاث دقائق ثم تصفيه من الزيت علي الشربات مباشرة.

يقلب بلح الشام في الشربات، ثم يصفى ويقدم في طبق بعد رصها بشكل مميز. عمر شويل - جدة سر عمل بلح الشام المقرمش باسهل الطرق وأبسط الخطوات - ثقفني

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