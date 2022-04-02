نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة النابلسية بالجبن الفلسطيني بالطريقة الأصلية في المنزل في المقال التالي

تعتبر الكنافة النابلسية من أفضل الحلويات الشرقية المشهورة في الوطن العربي والتي يمكن تحضيرها ومع حلول شهر رمضان المبارك تفضل الأمهات تحضير الكنافة النابلسية لجميع أفراد الأسرة وتتميز بطعمها الشهي والرائع وتعد مكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتحتوي على قيم غذائية مفيدة ويحبها الكبار والصغار وتعد سريعة التحضير ويمكن حشوها بأكثر من حشو مختلف ويبحث كثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير الكنافة النابلسي، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة سر تحضيرها في المنزل. مكونات عمل الكنافة النابلسية في المنزل نصف باكيت من عجينة الكنافة

كوب ونصف من الزيت أو السمنة السائحة

250 جرام من جبن العكاوي المحلى

صبغة للكنافة

فستق مطحون للتزيين

كمية من الشربات مكونات عمل الشربات كوبين من السكر

كوبين من الماء

رشة من الفانيليا

عصير نصف ليمونة طريقة عمل الشربات أولا نحضر إناء ونضع به السكر والماء على نار متوسطة ونقوم بتحريكه حتى يذوب السكر تماما ثم نترك الخليط حتى يغلي.

بعد أن يغلي الخليط نضع عليه الفانيليا وعصير نصف الليمونة ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. طريقة عمل الكنافة النابلسي في المنزل نحضر إناء ونضع به نصف كوب من السمنة على نار متوسطة حتى تسيح السمنة ثم نرفعها من النار ونتركها جانبا.

ثم نضع الجبنة في المصفاة حتى يتصفى منه الماء تماما.

نضع كوب من السمنة في صينية متوسطة وقصيرة الحافة ونضيف إليه قليل من صبغة الكنافة ونقوم بتحريك الصبغة في السمنة ونقوم بتوزيعها جيدا في قاع الصينية.

نحضر طبق عميق ونضع به الكنافة ونضع فوقها السمن المذاب ونقوم بتقليبها حتى تتشرب الكنافة بالسمنة.

نقوم بتوزيع الكنافة في الصينية على السمنة ثم نضغط على الكنافة حتى تتماسك ويصبح القاع مغطى تماما ويتساوى سطحها جيدا.

بعد ذلك نضع الجبنة على الكنافة ونقوم بتوزيعها بالتساوي تماما.

ثم نضع الصينية في الفرن على نار متوسطة حتى يذوب الجبن جيدا مع تحريك الصينية بشكل دائري حتى تتحمص الكنافة.

بعد ذلك نضع الكنافة في أطباق التقديم ونقوم بتشربيها بالشربات حسب رغبتكم مع تزيينها بالفستق ونقدمها وهي ساخنة مع القهوة أو العصير، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة الكنافة النابلسية بالجبن الفلسطيني بالطريقة الأصلية في المنزل - ثقفني

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