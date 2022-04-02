بيضة واحدة اصنعي كيكة الشاي بالحليب بقوام هش ومعايير مضبوطة أحلى من الجاهزة

كيكة الشاي الهشة ، من أجمل الحلويات الشرقية، التي تستطيع ربات البيوت القيام بعملها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج، وهى تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة وشكلها الرائع الذي يجعل الصغار والكبار يعشقونها ويرغبون في تناولها بشكل يومي على وجبة الإفطار، كما تتميز تلك الكيكة بقوام هش وخفيف يجعلها تحتل المركز الاول في قائمة الحلويات، ويمكن إضافة بعض النكهات المختلفة إليها حتى تعطي لها طعم جميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة الشاي بالحليب كيكة اقتصادية وسريعة أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كيكة الشاي بالحليب

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

بيضة واحدة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

كوب من السكر الأبيض الحبيبات.

ذرة صغيرة من الملح.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السمنة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الشاي بالحليب بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

أول شيء نقوم بعمله قبل البدء في صنع الكيكة هو تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن. ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت، والسكر، والفانيليا، والبيض الخل ونخفقهم جيداً مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي هش فاتح اللون. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب ونخفق باستمرار لمدة خمس دقائق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح مثل الرغوة. نحضر بولة كبيرة ونضع بها الخليط، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، ورشة الملح ونقلب برفق في اتجاه واحد حتى نحصل على خليط متجانس وثقيل القوام. نقوم بإحضار قالب كيك متوسط الحجم ثم نقوم بدهنه بملعقة السمنة جيداً من باطن القالب حتى الأطراف، ثم نرش القالب بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة. نقوم بوضع خليط الكيكة داخل القالب ونقوم بتوزيعه بالتساوي على القالب كله، ثم نقوم بوضع القالب داخل الفرن ونهدئ النار قليلاً حتى تنضج الكيكة وتصبح ذهبية اللون.

نصائح عند عمل كيكة الشاي بالحليب

توجد خطوات بسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي يلي:-