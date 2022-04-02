طريقة عمل فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة أجمل الأكلات الرمضانية

فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة ، من أجمل الأطعمة الرمضانية التي تبحث عنها الكثير من الأمهات، للقيام بتحضيرها في شهر رمضان المبارك، وهى من الأكلات سريعة التحضير وتتميز بقوامها المقرمش وطعمها اللذيذ، كما تحتوي على بعض الفوائد الصحية الرائعة المفيدة لصحة الجسم، ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة مثل الجبنة، والخضروات، والدجاج المفروم، وهى من أجمل الأطعمة التي تقدم في المناسبات والعزومات حتى تعطي للسفرة مظهر جميل، وهى من الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار وكثير من الناس يفضلون غمسها في الكاتشب حتى يعطي لها طعم ومذاق رائع، وطريقة تحضير السمبوسة بالمنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت طويل في إعدادها، ومكوناتها بسيطة ولا يخلو مطبخ عربي منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي أحلى الأطباق الرمضانية بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة

توجد مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها حتى نحصل على فطائر هشة ومقرمشة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

لفة كبيرة من أوراق الجلاش الجاهزة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

طبق صغير من الفلفل الرومي المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة بطعم لذيذ بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونتركها على نار هادئة حتى تسخن. نقوم بإضافة البصل المفروم، والثوم المفروم ونقلب لمدة من دقيقتين. نقوم بإضافة اللحمة المفرومة الخليط ونقلب برفق حتى يصبح لون اللحمة بني داكن. ثم نقوم بإضافة الفلفل الرومي المفروم، والملح والفلفل والبهارات ونقلبهم مع بعض جيداً. نرفع الطاسة من على النار ونضع جانباً حتى تبرد تماماً.

طريقة حشو فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة

توجد خطوات بسيطة وسهلة عند حشو فطائر السمبوسة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر أوراق الجلاش ونقوم بتقطيع إلي شرائح متوسطة الحجم.

ثم نقوم بخلط الدقيق مع الماء جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

ثم نأخذ ملعقة كبيرة من الحشو ونضعها على طرف شرائح الجلاش.

نقوم بلف شرائح الجلاش على شكل مثلث أو مربع على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

ثم نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الجلاش كلها.

نقوم بدهن أطراف الفطائر بخليط الدقيق حتى نلصقها جيداً ولا يخرج الحشو منها أثناء القلي.

ثم نحضر طاسة ونضعها بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

نقوم بقلي فطائر السمبوسة في الزيت حتى تصبح ذهبية جميلة.

ثم نخرجها من الزيت ونضعها على طبق مفروش بمناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت.

نحضر طبق كبير الحجم ونرص عليها قطع السمبوسة.

ثم نقوم بتقديم الطبق بجانب الأطعمة والمقبلات وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل السمبوسة بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على القيام بعمل سمبوسة جميلة وهى كما يلي:-

يفضل أن يكون الزيت ساخن إثناء القلي. يفضل لصق الفطائر بخليط العجين حتى لا يخرج الحشو منها إثناء القلي. يجب أن يكون الجلاش المستخدم طازج حتى نحصل على سمبوسة مقرمشة وللذيذة. ترك الحشو يبرد تماماً قبل وضعه على عجينة الجلاش حتى يصبح طري ويسهل لفه. كما يفضل توزيع الخلطة جيداً قبل لف السمبوسة حتى نحصل على قوام مناسب.

طريقة عمل الكاتشب