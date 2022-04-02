نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر الزنجبيل لتبييض الوجه في ثلاث ايام نتيجة خيالية.. افضل وصفة لتبييض سريع للوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهندتبييض الوجه في ثلاث ايام، حلم كل فتاة أو سيدة الحصول على وجه أبيض مشرق خالي من العيوب، وفي حين بدأ ظهور المشاكل على الوجه والبشرة من نمش والندوب وحب الشباب وبقع داكنة تصبح مشكلة كبيرة تواجهها الكثير من السيدات والفتيات، ويكون ظهورها نتيجة التعرض الاشعه الشمس الضارة ووضع المكياج على الوجه لفترة طويلة، علاوه على استخدام الكريمات كونها تحتوي على مواد كيميائيّة تضر البشرة مع تكرار استخدامها ومن هنا نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام بعض الوصفات الطبيعية المجربة في تفتيح الوجه في أسبوع.

خلطة تبييض الوجه في ثلاث ايام

مع وصفة الكركم وزيت الزيتون ستحصلين على بشرة نقية بدون عيون في 15 دقيقة فقط، حيث يحتوي الكركم على الكثير من الفوائد المذهلة للبشرة ومن أهمها مكافحة الشيخوخة وتقليل ظهور التجاعيد.

المكونات:

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من الكركم.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونان معا جيدا جدا. يوضع المزيج على الوجه واليدين مع حركات دائرية خفيفة. يترك الخليط على الوجه واليدين لمدة تصل من 15 إلى 20 دقيقة. يشطف الوجه بالماء، وتكرر العملية مرتين من كل اسبوع.

وصفة البطاطس لتبييض الوجه

من أكثر الطرق الطبيعية في تفتيح البشرة وذلك كونها تحتوي على فيتامين ج الذي يساعد بشكل كبير على تبييض الوجه.

المكونات:

شريحة من البطاطس.

الطريقة:

مسح الوجه بقطعة من البطاطس مع التدليك لدقائق. تترك على الوجه لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف الوجه بالماء الفاتر، احرصي على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.

تفتيح البشرة مع ماء جوز الهند

ماء جوز الهند سيمنحك بشرة ناعمة رطبة ونضارة وحيوية، فهو من أفضل الوصفات المجربة في تفتيح الوجه تدريجياً، عن طىيق غمس قطة قطن نظيفة في ماء جوز الهند ويمسح بها الوجه وينرك على الوجه حتي مرور نصف ساعة قبل ان يشطف بالماء الفاتر، تكرر تلك الوصفة يوم وراء يوم للوصول إلى نتيجة فعالة في وقتا قصير.

ماء الورد مع الليمون لتبييض الوجه

تعتبر وصفة ماء الورد والليمون من الوصفات الخيالية في تبييض الوجه مع خلط ملعقتان من كل مكون جيدا وتوزيع المزيج على البشرة ويترك 20 دقيقة قبل شطفه بالماء.

زيت الخروع وفوائده في تفتيح البشرة

مع زيت الخروع سبب ستتعجبين من قدرته الهائلة على اخفاء البقع الداكنة تدريجياً، حيث يعمل زيت الخروع في مساعدة البشرة على ازالة الندوب الظاهرة نتيجة حب الشباب، من خلال توزيع كمية مناسبة من زيت الخروع على. الوجه بحركات دائرية رقيقة، ويترك لمدة 15 دقيقة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرة من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.

وصفة لتبييض الوجه سريعا باستخدام الزبادي

من افضل الوصفات التي تعمل سريعا على تفتيح البشره هي وصفه الزبادي مع النشا التي تمنح البشره بدون عيوب علي ازاله البقع الداكنه الظاهره في الوجه و توحيد لون البشره و ذلك عن طريق دمج ملعقه من الزبادي مع ملعقه من النشا و خلطهم جيدا ثم توزيع الخليط على الوجه واليدين وتركوا حتى يجف لمده نصف ساعه ثم يشطف بعدها الوجه بالماء الدافيء ينبغي الحفاظ على الوصفه مرتين.

عسل الابيض لتبييض الوجه واليدين

كما نعلم أن للعسل الكثير من الفوائد الصحية التي لا حصر لها ولكن قد يجهل البعض فوائد العسل للبشرة يحتوي العسل النقي على خصائص مذهلة تفيد البشرة من حيث التبييض وتوحيد اللون وازالة النمش الذي يعد من اكبر مشاكل الجلد، فمع توزيع القليل من العسل على البشرة يوم ورا يوم وفي كل مرة يترك لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف الوجه بالماء الفاتر، ستحصلين على نتيجة مبهرة.

وصفه العسل الابيض مع عصير الليمون وماء الورد لتفتيح البشرة

عند استخدام وصفة عصير الليمون مع العسل وماء الورد ستحصلين على بشرة بيضاء بدون عيوب فلكل مكون من المكونات الثلاثة يعمل سريعا على تفتيح البشرة واليدين بسرعة فائقة، فبعد خلط ملعقة من كل مكون من المكونات الثلاثة، ثم يوزع المزيج على الوجه ويترك لمدة عشرون دقيقة بعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر وكرري العملية 3 مرات بالاسبوع لنتيجة فورية.

خلطة منزلية لتفتيح البشرة

من افضل الخلطات المنزلية التي تساعد في تفتيح البشرة هو قناع عصير الليمون مع البقدونس تلك الخلطة مذهلة في منحك بشرة نقية خالية من أي عيوب أو مشاكل .

نضيف ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون والبقدونس ونخلطهم جيدا معا.

نضع الخليط على الوجه واليدين والرقبة.

ننتظر 15 دقيقة على الأقل.

نغسل الوجه من بعدها بالماء الفاتر.

تكرار الوصفة من 2-3 مرات في الأسبوع.

وصفة لتفتيح البشرة بدون كريمات

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تمنحك بشرة بيضاء بدون عيوب، ومن بين تلك الوصفات وصفة البطاطس النيئة التي تمنحك تفتيح دائم للبشرة، فقط احضري حبة بطاطس نيئة ، اقطعيها إلى نصفين ثم افركيها على وجهك ، واتركيها لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر، كرري تلك العملية يوم وراء يوم.

خلطة الطماطم لتفتيح البشرة

تعد وصفة النشا من أكثر الوصفات المجربة التي تساعدك في تفتيح الوجه والبشرة بشكل عام، ويرجع ذلك لخصائصه التي تساعد في تقشير الطبقة الغامقة من على سطح الحلد، وحين خلطه بالطماطم يصبح لدينا خليك متحانس يبيض البشر. سريعا.

المكونات

ملعقتان من النشا

ملعقتان من معجون الطماطم.

الطريقة

بعد التأكد من خلط المكونان معا في وعاء صغير، نبدا بتوزيع المزيج على البشرة المراد تفتيحها. يترك حتي يمر 40 دقيقة. يشطف بالماء الدافيء، وتكرر العملية ثلاثة مرات من كل اسبوع.

وصفات طبيعية لتفتيح الوجه واليدين باستخدام الزنجبيل

من أجل الحصول على بشرة بيضاء نضرة ومكافحة الشيخوخة والتجاعيد حتما ولابد من اتباع وصفة الزنجبيل فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع الجسم من تكسير الإيلاستين بسرعة تلك المادة المسؤلة عن جعل البشرة نضرة، لذلك مع تناول كوب من الزنجبيل يوميا وتوزيع ملعقة من وزيت الزنجبيل على البشر يصنع العجائب.

وصفة زيت جوز الهند لتفتيح يدوم للبشرة

البشرة دوما في حاجة إلى العناية بها لكي لا تظهر بعض من المشاكل عليها منها البقع النمش الندوب وحب الشباب، وكل تلك المشاكل تتسبب في الإحراج للكثير من السيدات والفتيات وتلجا البعض إلى معرفة أفضل الكرق لعلاج البشرة، ولذلك حين وضع نصف ملعقة من زيت جوز الهند يومياً على البشرة سيكون لديكي بشرة خاليةمن العيوبمونه يساعد في التخلص من البقع والنمش وزيادة الكولاجين في الوجه.