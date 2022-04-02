طريقة عمل سمبوسة بالدجاج والخضروات شهية جداً مثل الجاهزة

طريقة عمل سمبوسة بالدجاج والخضروات بخطوات بسيطة جداً، السمبوسة من الأكلات الشعبية التي لا بد وأن تتواجد على المائدة الرمضانية في معظم عالمنا العربي، يمكن حشو السمبوسة بالدجاج المفرومة أو قطع الدجاج أو اللحم المفروم أو الخضروات، إلى جانب حشوة الأجبان والكثير من حشوات السمبوسة التي يمكن اعتمادها، طبق سمبوسة بالفراخ هي من المقبلات الرائعة التي يمكن تقديمها في العزائم كطبق جانبي رائع مع الأصناف الرئيسية، إليك كيفية تحضير وصفة سمبوسك بالدجاج والخضار بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

مقادير سمبوسة الدجاج والخضروات

شرائح سمبوسة جاهزة طازجة من نوع جيد.

500 جرام من شرائح صدور الدجاج.

بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة ثوم مفروم.

جزرة مبشورة.

فلفل ألوان مقطع إلى قطع صغيرة.

بازلاء “اختياري”.

ملح وفلفل.

بهارات دجاج.

نصف ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة كبيرة جبن سائل “اختياري”.

دقيق وماء لغلق السمبوسة.

زيت للقلي.

طريقة عمل سمبوسة بالدجاج والخضروات