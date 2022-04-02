نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سمبوسة بالدجاج والخضروات شهية جداً مثل الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل سمبوسة بالدجاج والخضروات بخطوات بسيطة جداً، السمبوسة من الأكلات الشعبية التي لا بد وأن تتواجد على المائدة الرمضانية في معظم عالمنا العربي، يمكن حشو السمبوسة بالدجاج المفرومة أو قطع الدجاج أو اللحم المفروم أو الخضروات، إلى جانب حشوة الأجبان والكثير من حشوات السمبوسة التي يمكن اعتمادها، طبق سمبوسة بالفراخ هي من المقبلات الرائعة التي يمكن تقديمها في العزائم كطبق جانبي رائع مع الأصناف الرئيسية، إليك كيفية تحضير وصفة سمبوسك بالدجاج والخضار بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.
مقادير سمبوسة الدجاج والخضروات
- شرائح سمبوسة جاهزة طازجة من نوع جيد.
- 500 جرام من شرائح صدور الدجاج.
- بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات.
- ملعقة ثوم مفروم.
- جزرة مبشورة.
- فلفل ألوان مقطع إلى قطع صغيرة.
- بازلاء “اختياري”.
- ملح وفلفل.
- بهارات دجاج.
- نصف ملعقة صغيرة كاري.
- ملعقة كبيرة جبن سائل “اختياري”.
- دقيق وماء لغلق السمبوسة.
- زيت للقلي.
طريقة عمل سمبوسة بالدجاج والخضروات
- توضع البازلاء في ماء مغلي لمدة 10 دقائق ثم تُصفى.
- في مقلاة ساخنة يوضع القليل من الزيت، ثم تُضاف مكعبات البصل والفلفل الألوان والثوم المفروم وتُحرك حتى تصفر.
- تُقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة جداً، ثم تُضاف إلى مكونات المقلاة ثم تحرك قليلاً.
- تُضاف البازلاء والجزر المبشور وتُحرك مكونات المقلاة جيداً حتى تمتزج.
- تتبل بالملح والفلفل والكاري وبهارات الدجاج وتُقلب بالملعقة، ثم تُترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الدجاج، وهكذا تكون الحشوة جاهزة.
- تُضاف ملعقة كبيرة من الجبن السائل الكريمي إلى المكونات السابقة، خطوة اختيارية ولكنها تعطي نكهة متميزة لسمبوسة الدجاج.
- تُفرد شريحة السمبوسة وتوضع مقدار ملعقة كبيرة من حشوة الدجاج على طرف العجينة ثم يُلف طرف العجينة الآخر ليتكون شكل القُمع.
- تُطوى العجينة يميناً ويساراً على شكل مثلث، ثم تُغلق بخليط الماء والدقيق.
- تُقلى حبات السمبوسة في زيت عميق وساخن حتى تصبح ذهبية، لا تستغرق سوى دقيقة واحدة من كل جهة في الزيت، أو توضع في القلاية الهوائية حتى تحصل على اللون المطلوب.
- تُوضع سمبوسة الدجاج في طبق التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سمبوسة بالدجاج والخضروات شهية جداً مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.