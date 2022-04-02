طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الفاخرة بكل أسرارها مثل الحلواني وسر لونها الذهبي

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طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الفاخرة الاحترافية، يكثر جدًا في شهر رمضان تناول الحلويات الشرقية لذلك تقوم الأمهات كل يوم بتحضير الحلويات ويقدمونها بعد الإفطار في التجمعات العائلية، ولهذا تحرص جميع الأمهات بالتنوع في تحضير الحلويات ومن أشهر الحلويات الشرقية الخفيفة و الشهية و التي يجتمع الجميع على حبها هي الكنافة وهناك الكثير من الطرق لتحضير الكنافة وهناك أكثر من حشوة يتم حشوها وسنقدم لكم طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الفاخرة بكل أسرارها وسر لونها الذهبي المميز و قوامها المتماسك المظبوط. مقادير الكنافة نصف كيلو كنافة بحرارة الغرفة.

4 معالق كبيرة سكر بودر.

كوب سمن مذاب. شربات الكنافة 2 كوب سكر.

عصير نصف ليمونة.

كوب ونصف ماء.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران. حشوة القشطة 3 كوب حليب.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

3 معالق كبيرة نشا.

علبة قشطة. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة في البداية نقوم بتحضير القشطة قبل البدء في تحضير الكنافة نقوم بوضع الحليب السائل في وعاء كبير ثم نضيف عليه النشا على الحليب.

بعد ذلك نقوم بتقليب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يذوب النشا مع المكونات.

نرفع الوعاء على النار ونقوم بتقليبه على نار متوسطة حتى يتماسك القوام ويصبح كريمي.

بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ثم نقوم بإضافة ماء الورد و القشطة.

نضرب هذه المكونات بالمضرب اليدوي جيدًا حتى يمتزجا.

نترك القشطة على جنب حتى يبرد تماماً.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن مقاس 28 سم و نقوم بتوزيع القليل من السمن البلدي بداخلها في الصينية جيدًا لان هذا هو سر لون الكنافة.

نقوم بفرك الكنافة حتى يصبح قوامها ناعم ثم نقوم بإذابة السمن البلدي و نقوم بوضع السكر الأبيض و السمن البلدي.

نخلط كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم البعض حتى تتشرب الكنافة من السمن تماماً.

نقسم خليط الكنافة نصفين ونقوم بتوزيع النصف الأول في الصينية مع الضغط عليها جيداً بشيء ثقيل.

بعد ذلك نقوم بتوزيع القشطة في الصينية ثم نقوم بوضع النصف الآخر على القشطة ونقوم بوضعه عليه مع الضغط عليها.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة ونتركها حتى تتحمر من الأسفل.

نأتي بصينية أخرى كبير ونقوم بقلب الصينية بها و ندخلها في الفرن مرة أخرى حتى تتحمر.

نخرجها من الفرن ونقوم بتوزيع الشربات البارد عليها حتى تتشربه.

نتركها حتى تهدأ تماما ثم نقطعها وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة الفاخرة بكل أسرارها مثل الحلواني وسر لونها الذهبي - ثقفني

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