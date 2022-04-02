ماسك القهوة والنشا الرهيب: لتبييض وتنظيف البشرة لن تتخيلي نتائجه2022

يعتبر ماسك القهوة والنشا الرهيب ، من افضل الماسكات الطبيعية التي تعمل علي تقشير البشرة وتنظيفها من اول استعمال للماسك، حيث يعد هذا الماسك معجزة في تنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت من البشرة خلال ثواني وتحدي للحصول علي بشرة مثالية وخالية من اي عيوب بفضل الله، ويمكن عمل الماسك بطرق كثيرة ولاكن النتيجة واحدة وهي توحيد لون البشرة وتقشيرها وتنظيفها من اي عيوب نهائيا، ويمكن عمل اكثر من ماسك بنفس المكونات التي سوف نذكرها في هذا المقال للحصول علي بشرة خرافية وخالية من اي عيوب او تشققات وبشرة نظيفه وخالية من اي عيوب بفضل الله، والان نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل ماسك القهوة والنشا الرهيب لتبييض البشرة من اول استخدام فوري20222

مكونات عمل ماسك القهوة والنشا الرهيب لتبييض البشرة وتنظيفها فوري

نقدم لكم اليوم بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الماسك الرهيب لتبييض البشرة من اول استخدام فوري ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-

معلقتين من القهوة التركية المطحونة.

معلقة كبيرة من السكر.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الان علي طريقة سهلة جدا لتحضير الماسك الرهيب في المنزل بخطوات بسيطة جدا للحصول علي بشرة مثالية وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة القهوة المطحونة ثم نضيف عليها السكر ونقلبهم جيدا. ثم ننزل عليهم بزيت الزيتون ونقلب جميع المكونات حتي تتجانس جميع المكونات جيدا. ثم نضيف ماء الورد بتدريج حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية ولين.

طريقة الاستخدام

نتعرف اليوم علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الماسك بطريقة صحيحة علي البشرة للحصول علي افضل نتائج وهي كالتالي:-