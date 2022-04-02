حضري الكنافة بالقشطة حلويات رمضان بطريقة جدتي الاصلية

الكنافة بالقشطة، الكنافة من الحلويات التي إرتبطت بشهر رمضان الكريم بالرغم من تواجدها طوال العام ولكن يزيد الإقبال عليها في شهر رمضان المبارك وعلى الرغم من سهولة إعدادها في المنزل ولكن نجد الكثير من النساء يسألون دائما عن طريقة عمل الكنافة وأصبح للكنافة أشكال وألوان متعددة لتقديمها كالكنافة بالمانجو والكنافة بالنوتيلا وغيرهم وكل هذه طرق جديدة ومستحدثة في صنع الكنافة ولكن اليوم سنقدم لكي الكنافة العثمالي الأصلية خطوة بخطوة بكل بساطة لتستمتعي بها في رمضان مع أسرتك وضيوفك.

الكنافة ذات شهرة عالية في بلادنا العربية وتقدم بطرق مختلفة حسب كل بلد ولها أشكال كثيرة وطرق تقديم مختلفة وتقدم في جميع المناسبات وبالأخص في شهر رمضان الكريم ففيه تتفنن كل ربة منزل عربية وبالأخص المرأة المصرية بإعداد الكنافة كتحلية بعد الإفطار بطرق كثير وأشكال عديدة واليوم سوف نقدم لكي طريقة الكنافة بالقشطة لتقدميها على سفرتك في شهر رمضان المبارك.

مكونات عمل الكنافة بالقشطة:

نصف كيلو من الكنافة بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملاعق كبيرة من السكر البودر.

كوب كبير من السمن المذابة.

شعرة بسيطة من لون غذائي صحي.

مقادير حشو الكنافة بالقشطة:

3 كوب من اللبن.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الفانيليا حسب الرغبة.

علبة من القشطة.

مقادير شربات الكنافة بالقشطة:

3 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

زعفران.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة: