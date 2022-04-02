نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة وتحويلها إلي فراخ طازة حتي لو مجمدة من سنة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة بشكل كبير, وهذا ما جعل أسعار الفراخ بدورها ترتفع ولذلك اتجه الجميع الي شراء الفراخ المجمدة وذلك لأن أسعارها أرخص من الفراخ الطازجة ولكن يعاني الجميع من تغير في طعمها بسبب التجمد وهذا ما جعل الكثير يبحثن عن طريقة سهلة تساعد في تفكيك الفراخ المجمدة بشكل سريع والحفاظ على طعمها مثل الطازجة, والتخلص من أي رائحة غير محببة موجودة بها, لذلك خلال السطور التالية سنوضح أسهل طريقة لتفكيك الفراخ المجمدة في البيت في 5 دقائق فقط وجعلها مثل الطازجة تمامًا.
أسهل طريقة لجعل الفراخ المجمدة تتفكك وتصبح طازجة في 5 دقائق
يواجه الكثير مشكلة عند استخدام الفراخ المجمدة وهي أنها تستغرق وقت طويل حتى تتفكك يصل الي أكثر من أربع ساعات بحانب أن طعمها يتغير بسبب أن عملية التجمد تغير من الانسجة ووجود رائحة زفارة بها, ولكن يمكن حل كل هذه المشاكل بسهولة باستخدام الملح الخشن حيث أنه من المكونات السحرية التي تساعد في تسريع عملية ذوبان جزيئات الثلج وتعمل تفكك الفراخ في 5 دقائق كما أنه تحولها الي فراخ طازجة دون أن يكون طعمها مختلف, ويساعد الملح أيضا في أمتصاص أي رائحة زفارة موجودة في الفراخ بسهولة ويتم استخدامه عن طريق تدليك الفراخ بمعلقة من الملح الخشن ويترك عليها حتى تتفكك تمامًا.
أفضل طريقة لطهي الفراخ في البيت بشكل صحي
هناك العديد من الطرق التي يمكن طهي الدجاج بها ولكن من أكثر الطرق الصحية هي الطريقة الآتية:-
- يتم تنظيف الفراخ جيدا وتوضع في اناء به معلقة من الزيت الساخن وتترك حتى يتحول لونها ولا يجب تقليبها في هذه الخطوة حتى لا تفرز السوائل الموجودة بها
- يضاف عليها كمية من شرائح البصل وكمية من ورق اللورا وثلاث فصوص حبهان وثلاث فصوص مستكة.
- يقلب في هذه المرحلة الفراخ جيدًا وبعد ذلك يوضع عليها معلقة من الملح والفلفل الأسود.
- تغطي الفراخ بكمية من الماء المغلي وتقلب كل فترة حتى تنضج تمامًا وبعد ذلك تصفي من الشوربة ويتم تقديمها.
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