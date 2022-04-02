رجيم رمضان.. 4 حبات بعد السحور معجزة لتخسيس الكرش والبطن بسرعة الصاروخ هتخسي 25 كيلو في شهر

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عمر شويل - جدة الوزن الزائد يسبب العديد من الاضرار الصحية منها أرتفاع ضغط الدم يسبب الاصابة بمرض البول السكري, والعديد من المشاكل الصحية الاخري, ويلجأ البعض الي استخدام الادوية الخاصة بالتخسيس ولكن هذه الادوية يكون لها أثار ضارة على الجسم, لذلك يمكن اتباع طريقة طبيعية للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم وخلال السطور التالية سنوضح كيفية التخلص من البطن ولجناب بسهولة في البيت بمكون واحد سحري في البيت وخلال 3 ايام فقط.

كيفية القضاء على دهون الكرش والجناب خلال 3 ايام

اللبان الذكر من الحلول السحرية للتخلص من الكرش والجناب ويمكن استخدامه بشكل يومي وبانتظام دون أن يسبب أي أضرار في الجسم, ويعمل اللبان الذكر على تحفيز الجسم الي تكسير الدهون الزائدة في الجسم دون أن يسبب ترهل او ظهور علامات تمدد في الجسم, وله العديد من الفوائد الأخري, وله العديد من الفوائد الأخري حيث أنه يعمل على ملئ المعدة ويقلل من الشهية لتناول الطعام, وبالتالي يقل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم, ويساعد في تعزيز عملية الهضم ويعمل على تقوية مناعة الجسم, ويمكن تناول اللبان الذكر كما هو عن طريق مضغ كمية منه في الصباح ويتم نقع كمية منه في كوب من الماء ويتم شرب هذا الخليط قبل الاكل بنصف ساعة على الأقل.

كيفية تخسيس الجسم بسهولة بالليمون المجفف

تناول خليط الليمون المجفف من الخطوات التي تساعد في التخلص من الكرش ولكن مع تناوله يجب الحرص على تقليل الدهون في الجسم والحرص على أداء التمارين للتخلص من الدهون وبناء العضلات, ويعد خليط الليمون من أفضل الطرق حيث يحتوي على العديد من الألياف التي تغذي الجسم وتعمل على تقليل الشهية, ويحفز الجسم الي التخلص من السوائل, ويتم تحضير الخلطة كالتالي:-