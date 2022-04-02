نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة البط هتشرفك على سفرتك في عزومات رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة البط من الأكلات التي تتميز بطعم ومذاق محبب من الجميع وخاصة إذا كان تم صنعه بطريقة صحيحة وهو الطبق الرئيسي في كل العزائم وخاصة في شهر رمضان الكريم، ويمكن حشو البط بحشوات عديدة مثل الأرز والفريك والبصل بالكبد والقوانص وأيضا يمكن حشوه بمحشي ورق العنب، ولكي تقدمي لأسرتك ولضيوفك أشهى طبق بط تابعي معي في السطور القادمة.

أولا يجب أن نقوم بتظيف البط جيدا ويجب أن ننزع منه أى نوع من أنواع الزفارة عن طريق عمل محلول مخصوص له.

مكونات وطريقة محلول النقع للبط لإزالة رائحة الزفارة منه:

2 لتر من الماء الساقع من الثلاجة.

نصف كوب من السكر البني أو السكر الأبيض.

نصف كوب من الملح.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من خل التفاح.

معلقة صغيرة من فلفل أسود حصى.

معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.

قشر برتقال.

وشرائح ليمون.

في وعاء كبير نقوم بوضع الماء المثلج والسكر والملح والخل الأبيض وخل التفاح وقشر البرتقال والليمون والفلفل الأسود ونقوم بوضع البطة داخله ونقوم بتغطيتها بغطاء ثقيل ولفها بغلاف إسترتش بلاستيكي حتى لا تطفو على الماء وتتشرب من محلول النقع وتتفتح أنسجة البطة لضمان تسوية ممتازة وتترك البطة في هذا المحلول لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

مكونات وطريقة تتبيلة البط الصحيحة:

معلقة صغيرة من السبع بهارات.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من الببريكا.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير البرتقال أو الليمون.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الماء.

معلقة كبيرة من دبس الرمان أو العسل.

معلقة كبيرة من الصويا صوص.

في وعاء كبير نقوم بوضع المكونات السابقة ويتم مزجهم جيدا ثم نقوم بتصفية البطة من محلول النقع ووضعها في التتبيلة ونغلفها بغلاف إسترتش بلاستيكي ويتم تركها لمدة نصف ساعة ونقوم بقلبها على الجانب الأخر وتترك لمدة نصف ساعة أخرى.

مكونات وطريقة تسوية البطة بطريقة صحيحة:

نحضر صينية كبيرة ونضع بها 2 كوب من الماء وورق لورا وقرفة عيدان وحبهان وجزر وبصل وكرفس، ثم نضع فوق الصينية شبكة لوضع البطة فوقها وفي طبق صغير نضع معلقة من زيت الزيتون ومعلقة من دبس الرمان لدهان البطة بها من الجانبين ونقوم بتغطية البطة بورق زبدة وورق فويل وندخلها الفرن على أعلى درجة حرارة وبعد نصف ساعة يتم وضعها على درجة حرارة 200 درجة مئوية وتترك لمدة ساعة ونصف أخرى في الفرن.

مكونات وطريقة تتبيلة البط بدبس الرمان: