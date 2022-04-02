ضاع عمرك وانتي تشتري ورقة السمبوسة في 5 دقائق حضري ورقة البخاخ السريعة بدون دهن رشيها في المقلاة

السمبوسة من الأكلات الذيذة التي يحبها الجميع ويمكن استخدامها مع العديد من الحشوات المختلفة ويتم تحضير السمبوسة بكثرة في شهر رمضان في السحور أو كمقبلات مع الأكلات الأخري, ولذلك يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة لعمل عجينة السمبوسة في البيت بدلًا من شرائها بسعر غالي وبمكونات اقتصادية موجودة في البيت, وخلال السطور التالية سنوضح بالتفصيل طريقة تجهيز عجينة السمبوسة في البيت بسهولة بحيث تكون رقيقة ولا تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون, ويكون طعمها لذيذ مثل السمبوسة الجاهزة تمامًا.

ما هي المقادير الازمة لإعداد السمبوسة في البيت

المكونات

كوب دقيق.

كوب ماء.

معلقة ملح.

معلقة زيت.

معلقة خل.

مكونات حشو الجبنة للسمبوسة

فلفل أخضر.

فلفل ألوان.

بصلة.

حبة طماطم.

جبن رومي.

جبن موتزريلا.

الطريقة الصحيحة لإعداد عجينة السمبوسة في البيت

يتم نخل الدقيق جيدا ويوضع عليه معلقة ملح ويقلب كل منهم معا, ويمكن استخدام الدقيق الاسمر بدلًا من الأبيض لأنه يعطي طعم مميز للسمبوسة بجانب أنه له قيمة غذائية عالية.