ضاع عمرك وانتي تشتري ورقة السمبوسة في 5 دقائق حضري ورقة البخاخ السريعة بدون دهن رشيها في المقلاة

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السمبوسة من الأكلات الذيذة التي يحبها الجميع ويمكن استخدامها مع العديد من الحشوات المختلفة ويتم تحضير السمبوسة بكثرة في شهر رمضان في السحور أو كمقبلات مع الأكلات الأخري, ولذلك يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة لعمل عجينة السمبوسة في البيت بدلًا من شرائها بسعر غالي وبمكونات اقتصادية موجودة في البيت, وخلال السطور التالية سنوضح بالتفصيل طريقة تجهيز عجينة السمبوسة في البيت بسهولة بحيث تكون رقيقة ولا تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون, ويكون طعمها لذيذ مثل السمبوسة الجاهزة تمامًا.
ما هي المقادير الازمة لإعداد السمبوسة في البيت
المكونات
- كوب دقيق.
- كوب ماء.
- معلقة ملح.
- معلقة زيت.
- معلقة خل.
مكونات حشو الجبنة للسمبوسة
- فلفل أخضر.
- فلفل ألوان.
- بصلة.
- حبة طماطم.
- جبن رومي.
- جبن موتزريلا.
الطريقة الصحيحة لإعداد عجينة السمبوسة في البيت
يتم نخل الدقيق جيدا ويوضع عليه معلقة ملح ويقلب كل منهم معا, ويمكن استخدام الدقيق الاسمر بدلًا من الأبيض لأنه يعطي طعم مميز للسمبوسة بجانب أنه له قيمة غذائية عالية.
- يوضع عليهم كوب الماء ويقلبان معًا حتى تتكون عجينة قوامها متوسط بين السائل والمتماسك, ويضاف عليهم معلقة من الخل.
- يتم وضع الزيت اخيرًا وتقلب كل المكونات معًا حتى تتجانس, وبعد ذلك يتم تعيئة الخليط في زجاجة بخاخ.
- يتم مسح الطاسة بمعلقة من الزيت وتوضع على النار حتى تسخن وبعد ذلك يتم رش العجينة في الطاسة بحيث تشكل طبقة رقيقة من العجين في الطاسة, وتترك حتى تنضج خلال دقيقة, ويتم تكرار الخطوة السابقة لحين عمل كل العجينة.
- لتحضير الحشوة يتم تقطيع الفلفل شرائح صغيرة والطماطم والبصل ويوضع عليهم الجبن بعد تقطيعها أجزاء صغيرة و يوضع عليهم رشة ملح وفلفل ويقلب كل منهم معا.
- يتم حشو عجينة السمبوسة بالخليط ويتم اغلاقها جيدا لصق طرفيها بكمية من الماء.
- يتم تسخين كمية من الزيت كبيرة ويوضع بها السمبوسة وتقلب حتى يصبح لونها ذهبي ومميز وبعد ذلك تصفي على مناديل مطبخ وتقدم السمبوسة اللذيذة.
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