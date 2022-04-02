طريقة عمل السمبوسة الهندية المحشية بالبطاطس .. وصوصات التغميس المختلفة

وصفة السمبوسة الهندية المحشية بالبطاطس واحدة من اشهر الوجبات الخفيفة في الهند وكمان الشرق الاوسط ودول اسيا ، مع اختلافات بسيطة بينهم في المقادير والحشوات ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على طريقة عمل السمبوسة الهندية المحشية بالبطاطس ، بالاضافة للتغميسات المختلفة اللي ممكن تاكليها معاها.
طريقة عمل السمبوسة الهندية المحشية بالبطاطس:
السمبوسة واحدة من اشهر الوجبات الخفيفة في الهند ، وتعتبر اكل شارع, ووجبة خفيفة, ووجبة للحفلات وفي المطاعم وحتى الكافيهات ، وتعتبر من الاكلات المميزة جدا خلال شهر رمضان وبيتم اكلها كوجبة فطار خفيفة.
طريقة تحضير السمبوسة:
1- هاتي 500 جرام بطاطس حوالي من 3 – 4 حبات بطاطس ، قشريها وقطعيها واغسليها ، واسلقيها على نار متوسطة لحد ما تستوي ، ماتبقاش مهرية ، ولكن مستوية بالكامل.
2- سيبي البطاطس تبرد واهرسيها وسيبيها على جنب.
لعمل عجينة السمبوسة:
3- في طبق كبير حطي فيه
– 2 كوباية دقيق.
– ¾ معلقة صغيرة بذور كمون.
– ¾ معلقة صغيرة ملح.
– ¼ كوباية زيت او سمنة (4 معالق كبيرة).
4- امزجي كل المكونات مع بعض كويس ، لمدة 2 ل 3 دقايق وافركي الزيت كويس مع الدقيق وحاولي تلمي العجينة بايدك لحد ما تتشكل.
5- ضيفي للعجينة 4 معالق كبيرة ماية وابدئي اعجنيها لحد ما تتشكل عندك كورة ، وممكن تضيفي ماية حسب الحاجة لحد ما تتشكل ، في المجمل ضيفي حوالي من 4 + 2 معلقة كبيرة ماية.
6- العجينة المفروض تكون صلبة وناعمة وغير لزجة ، غطيها وسيبيها ترتاح لمدة 25 – 30 دقيقة.
لعمل حشوة البطاطس:
7- في طاسة سخني 1 معلقة كبيرة سمنة او زيت ، ضيفي ¾ معلقة صغيرة من بذور الكمون.
8- لما بذور الكمون ريحتها تبدأ تطلع ، ضيفي 1 معلقة كبيرة من الزنجبيل المفروم, من 1 – 2 فلفل اخضر حار مفروم ، قلبيهم في الزيت لمدة 30 – 60 ثانية ، وممكن اختياري تضيفي كاجو مفروم وتحمصيه لحد ما لونه يبقى دهبي.
9- بعدها ضيفي البهارات.
– ¾ معلقة صغيرة شطة.
– ¾ – 1 معلقة صغيرة جارام ماسالا “توابل هندية”.
– ½ معلقة صغيرة كمون مطحون.
– ½ معلقة صغيرة ملح.
– ½ معلقة صغيرة شمر مطحون “اختياري”.
قلبي المكونات كلها مع بعض لمدة 30 ثانية ، وبعدها ضيفي بسلة مسلوقة ، وقلبيها مع خليط المكونات لمدة 1 – 2 دقيقة ، وبعدها ضيفي البطاطس المهروسة اللي حضرناها في البداية.
10- قلبي المكونات مع بعض لمدة 2 – 3 دقايق لحد ما البطاطس تمتزج كويس مع التوابل ، ضيفي ¼ كوباية كزبرة خضرا مفرومة ، ممكن تدوقي الخليط وتظبطي الملح.
ارفعي الخليط من على النار واعصري عليه عصرة ليمون وسيبيه يبرد.
طريقة عمل السمبوسة:
11- بعد ما سبتي العجينة على جنب حوالي 25 – 30 دقيقة ، اعجنيها لمدة 3 – 4 دقايق كمان ، العجينة المفروض قاسية مش طرية ، قسمي العجينة ل 5 اجزاء متساوية.
12- ادهني الرخامة اللي هتشتغلي عليها زيت ، هاتي كورة من العجينة وافرديها لطبقة على شكل بيضاوي ، حوالي 8.5 انش طول و 6.5 انش عرض ، المفروض انها تبقى سميكة شوية ومش رقيقة اوي.
13- اقطعي العجينة لجزئين من النص.
14- العجينة طبيعي بتكش شوية ، حاولي تفرديها تاني ، حطي ماية بصوباعك على اطراف العجينة عشان تساعد على قفلها وماتتفتحش منك في التحمير.
15- الزقي اطراف العجينة مع بعض بحيث انك تعملي شكل مخروطي زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، الزقي الاطراف كويس بايدك عشان تتأكدي انها مش هتتفتح.
16- املي السمبوسة بحشوة البطاطس ، واضغطي عليها بمعلقة نزليها لتحت شوية.
17- بالفرشة حطي ماية على طرف السمبوسة ، والزقي الطرفين ببعض زي ما هو باين في الصورة.
18- الزقيها من فوق زي الشكل اللي باين قدامنا في الصورة ، واضغطي عليها بايدك عشان تقفليها كويس.
19- اعملي نفس الطريقة مع كل العجينة ، ولو حابه تخبزي السمبوسة في الفرن بدل ما تحمريها في الزيت ، سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة ، وادهني السمبوسة بالزيت كويس واخبزيها لمدة 30 – 40 دقيقة ، واقلبيها بعد 15 دقيقة وهي الفرن.
20- ممكن تعملي من 5 – 6 وحدات سمبوسة وتحمريهم الاول ، واعملي الباقي اثناء القلي ، بالطريقة دي السمبوسة مش هتنشف.
قلي السمبوسة:
21- في طاسة كبيرة حطي الزيت وسخنيه ، الزيت المفروض ميكونش سخن اوي او مدخن ، المفروض يبقى حرارته متوسطة ، لما الزيت يسخن اختبريه بقطعة عجينة صغيرة ، المفروض ان العجينة ترتفع ببطء ، والزيت ميكونش فيه فقاعات كتير ، المفروض تشوفي بس فقاعات صغيرة ، دي تعتبر درجة حرارة الزيت الصح ، السمبوسة المفروض ماتخدش لون دهبي بسرعة لازم تاخد لون بالتدريج.
22- نزلي السمبوسة في الزيت وسيبيهم كام دقيقة وبعدين ابدأي قلبيهم على الجنب التاني ، واستمري في التقليب من وقت للتاني لحد ما يتحمروا من كل الجوانب التساوي ولونهم يبقى دهبي.
23- شيلي السمبوسة من الزيت على مناديل مطبخ ، وقدميها مع الصوص المفضل.
نصايح لسمبوسة مقرمشة:
– السمبوسة المثالية لازم تكون مقرمشة مع عدم وجود فقاعات على سطحها.
– الزيت او السمنة اللي بنضيفها للعجينة ، الكمية مهمة جدا عشان السمبوسة تطلع مقرمشة ، ماتقلليش كمية الزيت عن الكمية اللي احنا قولناها فوق.
– عملية فرك الزيت مع الدقيق هي الخطوة الاساسية لعمل قشرة مقرمشة للسمبوسة ، افركي الزيت مع الدقيق كويس لحد ما المزيج يبقى زي فتات العيش.
– قوام العجينة ، المفروض تكون قاسية مش طرية ، واستخدمي للعجن الماية بس حسب الحاجة ، لان الرطوبة الزيادة في العجينة هتعمل جيوب هوائية صغيرة في القشرة وهتمنع قرمشة السمبوسة.
– العجينة اول ما تعمليها مش محتاجة للعجن ، لكن بتحتاج للراحة ، وبعد الراحة تتعجن كويس لمدة 3 – 4 دقايق ، والعجينة مش بتتشكل بسلاسة المفروض تبقى مشدودة وصلبة.
– العجينة المفروض متبقاش سميكة اوي ولا رفيعة اوي ، لان السمبوسة الرفيعة اوي هتتكسر اثناء القلي ، والسميكة اوي هتطلع طرية.
– القلي ، المفروض السمبوسة تتقلي في زيت سخن بدرجة معتدلة على نار منخفضة ، ماتقليهاش في زيت سخن اوي او على نار عالية ، الزيت اول ما تنزلي فيه العجينة المفروض ميطلعش صوت عالي ولا يعمل فقاقيع فورا اول ما تنزلي قطعة عجينة في الزيت ، المفروض تشوفي فقاعات صغيرة اوي بعد 30 – 40 ثانية ، دي هي درجة الحرارة الصح.
نصايح لعجينة مثالية:
النصيحة دي مفيدة لو عايزة تضاعفي الكمية او تعملي تلات اضعافها.
ضيفي لكل كيلو من الدقيق ، حوالي 200 جرام دهون (زيت او سمنة) ، اي كمية اكتر من كده القشرة هتتكسر ، ولو الدهون كميتها اقل في العجينة هتتكون قشرة صلبة.
صوصات السمبوسة:
السمبوسة الهندية بيتقدم معاها صوص تغميس ، والصوص فيه منه انواع مختلفة ممكن تاكليها معاه او تاكليها مع اكلات مقلية تانية ، والنهاردة هنعرف مع بعض 7 صوصات مختلفين.
1- صوص التمر هندي:
اغلي ½ كوباية من التمر الهندي في 2 كوباية ماية ، لحد ما التمر هندي يطرى ، صفي الخليط باستخدام مصفاه شبك ضيقة واتخلصي من اللب واحتفظي بالماية ، في طاسة ضيفي ½ معلقة صغيرة من بذور الكمون , ومعلقة صغيرة زنجبيل مفروم, وحمصيهم مع بعض ثواني ، وبعدين ضيفيهم لماية التمر هندي مع ½ كوباية سكر بني, وملح ومعلقة صغيرة شطة ، اغلي كل المكونات مع بعض على النار لحد ما قوامها يبقى سميك ، وكده يبقى صوص التمر هندي جاهز.
2- صوص النعناع:
في الخلاط ضيفي ½ كوباية من اوراق النعناع, ½ كوباية من اوراق الكزبرة الخضرا, 1 معلقة صغيرة حمص محمص, 1 معلقة صغيرة زنجبيل مفروم, ثوم, ملح, ½ معلقة صغيرة خليط توابل ماسالا, ماية ، واضربي كل المكونات كويس مع بعض لحد ما يبقى عندك خليط ناعم.
3- صوص المانجا:
في طاسة ضيفي ½ كوباية مانجا مهروسة, ½ كوباية سكر بني, واطبخيهم مع بعض عللى النار لحد ما الخليط يتقل ، ضيفي ½ معلقة صغيرة شطة, ½ معلقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة ، وقلبيهم مع بعض لمدة 2 – 5 دقايق ، وبعدها ارفعيه من على النار ، وكده الصوص يبقى جاهز.
4- صوص الثوم الحار:
انقعي من 12 – 20 حبة فلفل احمر مجفف حار في ماية سخنة لمدة 3 ساعات ، واتأكدي من ازالة البذور من الفلفل قبل نقعه ، بعدها صفي الفلفل من الماية واهرسيه في الخلاط ، في طاسه على النار حطي 2 معلقة كبيرة زيت وضيفي لها 2 معلقة كبيرة ثوم بودر مع الفلفل الحار المهروس وقلبيهم مع بعض لحد ما الزيت ينفصل من الخليط ويتسبك، ضيفي 2 معلقة كبيرة سكر عادي او سكر بني واخلطيهم كويس ، وكده الصوص يبقى جاهز.
5- صوص الزبادي:
باستخدام الهون اطحني 1 معلقة صغيرة من بذور الكمون مع 3 معالق كبيرة من اوراق النعناع ، وضيفي الملح مع بذور الكمون والنعناع المطحونين ل ½ كوباية زبادي ، واخلطيهم مع بعض كويس.
6- صوص الطماطم:
في طاسة على نار متوسطة حطي ¼ كوباية زيت ، ضيفي له 1 معلقة صغيرة حمص وقلبيهم مع بعض دقايق ، بعدها ضيفي 2 بصلة متقطعين شرايح, 8 حبات فلفل احمر حار مجفف وقلبيهم مع بعض لحد ما البصل يطرى ، ضيفي 5 حبات طماطم متقطعين ، وقلبيهم لحد ما الطماطم تتهرس ، سيبي الخليط يبرد تماما وبعدين حطيه في الخلاط واضربيه لحد ما يتكون عندك معجون ناعم.
في الطاسة تاني ضيفي ¼ كوباية زيت كمان ، وضيفي له 1 معلقة صغيرة من بذور المسطردة, اوراق كاري ، وقلبيهم مع بعض ثواني ، وبعدين ضيفي لهم معجون الطماطم والبصل والملح وقلبيهم مع بعض ، وكده يبقى الصوص جاهز.
7- صوص الشيزوان:
في طبق فيه ماية سخنة انقعي 28 قرن فلفل احمر حار مجفف لمدة ساعتين ، بعدها صفي الفلفل من الماية ، واضربي الفلفل في الخلاط لحد ما يبقى عندك معجون ناعم (وممكن تضيفي ¼ كوباية ماية عشان تسهل عليكي ضرب الفلفل) ، في طاسة على نار متوسطة ضيفي ¼ كوباية زيت, وضيفي له 1 معلقة صغيرة ثوم متقطع, 1 معلقة صغيرة زنجبيل متقطع وقلبيهم مع بعض لحد ما ريحتهم تظهر ، ضيفي ¼ كوباية بصل متقطع صغير ، ضيفي معجون الفلفل وقلبي الخليط لمدة 2 – 3 دقايق ، وبعدين ضيفي له ¼ كوباية ماية وقلبيه كويس ، غطي الطاسة وسيبي الخليط على النار لمدة 5 – 7 دقايق ، ارفعي الغطا وضيفي 2 معلقة صغيرة سكر, ملح, 1 معلقة كبيرة صويا صوص, 1 معلقة كبيرة خل وقلبيهم مع بعض كويس ، سيبي الخليط على نار هادية لحد ما الزيت ينفصل والخليط يتسبك ، وكده يبقى الصوص جاهز.
طريقة عمل حلوى الجاليبي Jalebi الهندية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السمبوسة الهندية المحشية بالبطاطس .. وصوصات التغميس المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.