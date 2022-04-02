طريقة عمل السمبوسة الهندية المحشية بالبطاطس .. وصوصات التغميس المختلفة

وصفة السمبوسة الهندية المحشية بالبطاطس واحدة من اشهر الوجبات الخفيفة في الهند وكمان الشرق الاوسط ودول اسيا ، مع اختلافات بسيطة بينهم في المقادير والحشوات ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على طريقة عمل السمبوسة الهندية المحشية بالبطاطس ، بالاضافة للتغميسات المختلفة اللي ممكن تاكليها معاها.

طريقة عمل السمبوسة الهندية المحشية بالبطاطس:

السمبوسة واحدة من اشهر الوجبات الخفيفة في الهند ، وتعتبر اكل شارع, ووجبة خفيفة, ووجبة للحفلات وفي المطاعم وحتى الكافيهات ، وتعتبر من الاكلات المميزة جدا خلال شهر رمضان وبيتم اكلها كوجبة فطار خفيفة.

طريقة تحضير السمبوسة:

1- هاتي 500 جرام بطاطس حوالي من 3 – 4 حبات بطاطس ، قشريها وقطعيها واغسليها ، واسلقيها على نار متوسطة لحد ما تستوي ، ماتبقاش مهرية ، ولكن مستوية بالكامل.

2- سيبي البطاطس تبرد واهرسيها وسيبيها على جنب.

لعمل عجينة السمبوسة:

3- في طبق كبير حطي فيه

– 2 كوباية دقيق.

– ¾ معلقة صغيرة بذور كمون.

– ¾ معلقة صغيرة ملح.

– ¼ كوباية زيت او سمنة (4 معالق كبيرة).

4- امزجي كل المكونات مع بعض كويس ، لمدة 2 ل 3 دقايق وافركي الزيت كويس مع الدقيق وحاولي تلمي العجينة بايدك لحد ما تتشكل.

5- ضيفي للعجينة 4 معالق كبيرة ماية وابدئي اعجنيها لحد ما تتشكل عندك كورة ، وممكن تضيفي ماية حسب الحاجة لحد ما تتشكل ، في المجمل ضيفي حوالي من 4 + 2 معلقة كبيرة ماية.

6- العجينة المفروض تكون صلبة وناعمة وغير لزجة ، غطيها وسيبيها ترتاح لمدة 25 – 30 دقيقة.

لعمل حشوة البطاطس:

7- في طاسة سخني 1 معلقة كبيرة سمنة او زيت ، ضيفي ¾ معلقة صغيرة من بذور الكمون.

8- لما بذور الكمون ريحتها تبدأ تطلع ، ضيفي 1 معلقة كبيرة من الزنجبيل المفروم, من 1 – 2 فلفل اخضر حار مفروم ، قلبيهم في الزيت لمدة 30 – 60 ثانية ، وممكن اختياري تضيفي كاجو مفروم وتحمصيه لحد ما لونه يبقى دهبي.

9- بعدها ضيفي البهارات.

– ¾ معلقة صغيرة شطة.

– ¾ – 1 معلقة صغيرة جارام ماسالا “توابل هندية”.

– ½ معلقة صغيرة كمون مطحون.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ½ معلقة صغيرة شمر مطحون “اختياري”.

قلبي المكونات كلها مع بعض لمدة 30 ثانية ، وبعدها ضيفي بسلة مسلوقة ، وقلبيها مع خليط المكونات لمدة 1 – 2 دقيقة ، وبعدها ضيفي البطاطس المهروسة اللي حضرناها في البداية.

10- قلبي المكونات مع بعض لمدة 2 – 3 دقايق لحد ما البطاطس تمتزج كويس مع التوابل ، ضيفي ¼ كوباية كزبرة خضرا مفرومة ، ممكن تدوقي الخليط وتظبطي الملح.

ارفعي الخليط من على النار واعصري عليه عصرة ليمون وسيبيه يبرد.

طريقة عمل السمبوسة:

11- بعد ما سبتي العجينة على جنب حوالي 25 – 30 دقيقة ، اعجنيها لمدة 3 – 4 دقايق كمان ، العجينة المفروض قاسية مش طرية ، قسمي العجينة ل 5 اجزاء متساوية.

12- ادهني الرخامة اللي هتشتغلي عليها زيت ، هاتي كورة من العجينة وافرديها لطبقة على شكل بيضاوي ، حوالي 8.5 انش طول و 6.5 انش عرض ، المفروض انها تبقى سميكة شوية ومش رقيقة اوي.

13- اقطعي العجينة لجزئين من النص.

14- العجينة طبيعي بتكش شوية ، حاولي تفرديها تاني ، حطي ماية بصوباعك على اطراف العجينة عشان تساعد على قفلها وماتتفتحش منك في التحمير.

15- الزقي اطراف العجينة مع بعض بحيث انك تعملي شكل مخروطي زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، الزقي الاطراف كويس بايدك عشان تتأكدي انها مش هتتفتح.

16- املي السمبوسة بحشوة البطاطس ، واضغطي عليها بمعلقة نزليها لتحت شوية.

17- بالفرشة حطي ماية على طرف السمبوسة ، والزقي الطرفين ببعض زي ما هو باين في الصورة.

18- الزقيها من فوق زي الشكل اللي باين قدامنا في الصورة ، واضغطي عليها بايدك عشان تقفليها كويس.

19- اعملي نفس الطريقة مع كل العجينة ، ولو حابه تخبزي السمبوسة في الفرن بدل ما تحمريها في الزيت ، سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة ، وادهني السمبوسة بالزيت كويس واخبزيها لمدة 30 – 40 دقيقة ، واقلبيها بعد 15 دقيقة وهي الفرن.

20- ممكن تعملي من 5 – 6 وحدات سمبوسة وتحمريهم الاول ، واعملي الباقي اثناء القلي ، بالطريقة دي السمبوسة مش هتنشف.

قلي السمبوسة:

21- في طاسة كبيرة حطي الزيت وسخنيه ، الزيت المفروض ميكونش سخن اوي او مدخن ، المفروض يبقى حرارته متوسطة ، لما الزيت يسخن اختبريه بقطعة عجينة صغيرة ، المفروض ان العجينة ترتفع ببطء ، والزيت ميكونش فيه فقاعات كتير ، المفروض تشوفي بس فقاعات صغيرة ، دي تعتبر درجة حرارة الزيت الصح ، السمبوسة المفروض ماتخدش لون دهبي بسرعة لازم تاخد لون بالتدريج.

22- نزلي السمبوسة في الزيت وسيبيهم كام دقيقة وبعدين ابدأي قلبيهم على الجنب التاني ، واستمري في التقليب من وقت للتاني لحد ما يتحمروا من كل الجوانب التساوي ولونهم يبقى دهبي.

23- شيلي السمبوسة من الزيت على مناديل مطبخ ، وقدميها مع الصوص المفضل.

نصايح لسمبوسة مقرمشة:

– السمبوسة المثالية لازم تكون مقرمشة مع عدم وجود فقاعات على سطحها.

– الزيت او السمنة اللي بنضيفها للعجينة ، الكمية مهمة جدا عشان السمبوسة تطلع مقرمشة ، ماتقلليش كمية الزيت عن الكمية اللي احنا قولناها فوق.

– عملية فرك الزيت مع الدقيق هي الخطوة الاساسية لعمل قشرة مقرمشة للسمبوسة ، افركي الزيت مع الدقيق كويس لحد ما المزيج يبقى زي فتات العيش.

– قوام العجينة ، المفروض تكون قاسية مش طرية ، واستخدمي للعجن الماية بس حسب الحاجة ، لان الرطوبة الزيادة في العجينة هتعمل جيوب هوائية صغيرة في القشرة وهتمنع قرمشة السمبوسة.

– العجينة اول ما تعمليها مش محتاجة للعجن ، لكن بتحتاج للراحة ، وبعد الراحة تتعجن كويس لمدة 3 – 4 دقايق ، والعجينة مش بتتشكل بسلاسة المفروض تبقى مشدودة وصلبة.

– العجينة المفروض متبقاش سميكة اوي ولا رفيعة اوي ، لان السمبوسة الرفيعة اوي هتتكسر اثناء القلي ، والسميكة اوي هتطلع طرية.

– القلي ، المفروض السمبوسة تتقلي في زيت سخن بدرجة معتدلة على نار منخفضة ، ماتقليهاش في زيت سخن اوي او على نار عالية ، الزيت اول ما تنزلي فيه العجينة المفروض ميطلعش صوت عالي ولا يعمل فقاقيع فورا اول ما تنزلي قطعة عجينة في الزيت ، المفروض تشوفي فقاعات صغيرة اوي بعد 30 – 40 ثانية ، دي هي درجة الحرارة الصح.

نصايح لعجينة مثالية:

النصيحة دي مفيدة لو عايزة تضاعفي الكمية او تعملي تلات اضعافها.

ضيفي لكل كيلو من الدقيق ، حوالي 200 جرام دهون (زيت او سمنة) ، اي كمية اكتر من كده القشرة هتتكسر ، ولو الدهون كميتها اقل في العجينة هتتكون قشرة صلبة.

صوصات السمبوسة:

السمبوسة الهندية بيتقدم معاها صوص تغميس ، والصوص فيه منه انواع مختلفة ممكن تاكليها معاه او تاكليها مع اكلات مقلية تانية ، والنهاردة هنعرف مع بعض 7 صوصات مختلفين.

1- صوص التمر هندي:

اغلي ½ كوباية من التمر الهندي في 2 كوباية ماية ، لحد ما التمر هندي يطرى ، صفي الخليط باستخدام مصفاه شبك ضيقة واتخلصي من اللب واحتفظي بالماية ، في طاسة ضيفي ½ معلقة صغيرة من بذور الكمون , ومعلقة صغيرة زنجبيل مفروم, وحمصيهم مع بعض ثواني ، وبعدين ضيفيهم لماية التمر هندي مع ½ كوباية سكر بني, وملح ومعلقة صغيرة شطة ، اغلي كل المكونات مع بعض على النار لحد ما قوامها يبقى سميك ، وكده يبقى صوص التمر هندي جاهز.

2- صوص النعناع:

في الخلاط ضيفي ½ كوباية من اوراق النعناع, ½ كوباية من اوراق الكزبرة الخضرا, 1 معلقة صغيرة حمص محمص, 1 معلقة صغيرة زنجبيل مفروم, ثوم, ملح, ½ معلقة صغيرة خليط توابل ماسالا, ماية ، واضربي كل المكونات كويس مع بعض لحد ما يبقى عندك خليط ناعم.

3- صوص المانجا:

في طاسة ضيفي ½ كوباية مانجا مهروسة, ½ كوباية سكر بني, واطبخيهم مع بعض عللى النار لحد ما الخليط يتقل ، ضيفي ½ معلقة صغيرة شطة, ½ معلقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة ، وقلبيهم مع بعض لمدة 2 – 5 دقايق ، وبعدها ارفعيه من على النار ، وكده الصوص يبقى جاهز.

4- صوص الثوم الحار:

انقعي من 12 – 20 حبة فلفل احمر مجفف حار في ماية سخنة لمدة 3 ساعات ، واتأكدي من ازالة البذور من الفلفل قبل نقعه ، بعدها صفي الفلفل من الماية واهرسيه في الخلاط ، في طاسه على النار حطي 2 معلقة كبيرة زيت وضيفي لها 2 معلقة كبيرة ثوم بودر مع الفلفل الحار المهروس وقلبيهم مع بعض لحد ما الزيت ينفصل من الخليط ويتسبك، ضيفي 2 معلقة كبيرة سكر عادي او سكر بني واخلطيهم كويس ، وكده الصوص يبقى جاهز.

5- صوص الزبادي:

باستخدام الهون اطحني 1 معلقة صغيرة من بذور الكمون مع 3 معالق كبيرة من اوراق النعناع ، وضيفي الملح مع بذور الكمون والنعناع المطحونين ل ½ كوباية زبادي ، واخلطيهم مع بعض كويس.

6- صوص الطماطم:

في طاسة على نار متوسطة حطي ¼ كوباية زيت ، ضيفي له 1 معلقة صغيرة حمص وقلبيهم مع بعض دقايق ، بعدها ضيفي 2 بصلة متقطعين شرايح, 8 حبات فلفل احمر حار مجفف وقلبيهم مع بعض لحد ما البصل يطرى ، ضيفي 5 حبات طماطم متقطعين ، وقلبيهم لحد ما الطماطم تتهرس ، سيبي الخليط يبرد تماما وبعدين حطيه في الخلاط واضربيه لحد ما يتكون عندك معجون ناعم.

في الطاسة تاني ضيفي ¼ كوباية زيت كمان ، وضيفي له 1 معلقة صغيرة من بذور المسطردة, اوراق كاري ، وقلبيهم مع بعض ثواني ، وبعدين ضيفي لهم معجون الطماطم والبصل والملح وقلبيهم مع بعض ، وكده يبقى الصوص جاهز.

7- صوص الشيزوان:

في طبق فيه ماية سخنة انقعي 28 قرن فلفل احمر حار مجفف لمدة ساعتين ، بعدها صفي الفلفل من الماية ، واضربي الفلفل في الخلاط لحد ما يبقى عندك معجون ناعم (وممكن تضيفي ¼ كوباية ماية عشان تسهل عليكي ضرب الفلفل) ، في طاسة على نار متوسطة ضيفي ¼ كوباية زيت, وضيفي له 1 معلقة صغيرة ثوم متقطع, 1 معلقة صغيرة زنجبيل متقطع وقلبيهم مع بعض لحد ما ريحتهم تظهر ، ضيفي ¼ كوباية بصل متقطع صغير ، ضيفي معجون الفلفل وقلبي الخليط لمدة 2 – 3 دقايق ، وبعدين ضيفي له ¼ كوباية ماية وقلبيه كويس ، غطي الطاسة وسيبي الخليط على النار لمدة 5 – 7 دقايق ، ارفعي الغطا وضيفي 2 معلقة صغيرة سكر, ملح, 1 معلقة كبيرة صويا صوص, 1 معلقة كبيرة خل وقلبيهم مع بعض كويس ، سيبي الخليط على نار هادية لحد ما الزيت ينفصل والخليط يتسبك ، وكده يبقى الصوص جاهز.

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