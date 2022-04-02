أطعم طاجن نجرسكو مكرونة بشاميل الدجاج وألذ مذاق ممكن في السفرة الرمضانية

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تعد النجرسكو واحدة من أكثر المأكولات المشهورة حول العالم، وهي نوع من أنواع المكرونات، والتي يعشقها جميع محبي الأكل بلا استثناء، وذلك دليل على مدى نجاحها، ولا يوجد مطعم مأكولات مشهور لا يحتوي على النرجسكو، ولذلك فإن جميع الامهات ترغب في تحضيرها في المنزل، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
النجرسكو
هناك أكثر من طريقة من أجل تحضير مكرونة النجرسكو، وذلك دليل على مدى طلبها داخل البيوت، ورغبة الناس في معرفة طريقة عملها في المنزل، وطريقة تحضيرها للأطفال، ولقد تحدثت الكثير من أصحاب الخبرة عن أسهل طريقة لتحضير تلك الوجبة الشهيرة، والتي تترك طعمًا رائعًا في فمك، وتتمثل تلك السهولة في مكوناتها وطريقة التحضير الخاصة بها، وفي الأتي مكونات وطريقة تحضير النجرسكو:
مكونات عمل النجرسكو
إن مكونات عمل النجرسكو، ومقادير تحضيرها ليست بالأمر المهم بل هي مكونات بسيطة جدًا، ومن أجل هذا فإن عملية تناول طعام تلك الوجبة بسيط، ومتماثل، وتعتبر مكونات عمل النجرسكو هي مكونات عمل واحدة من أفضل الأكلات المفضلة لعشاق المعكرونة حول العالم، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:
- دجاجة كاملة مسلوقة، وخالية من العظم.
- معلقة كبيرة من زيت الزيتون.
- معلقة كبيرة من الزبدة.
- معلقة كبيرة من الثوم المعمر.
- نصف كوب من مرق الدجاج.
- نصف كوب من الكريمة الطازجة.
- نصف كوب من جبنة بارميزان مبشورة.
- نصف كيس من المعكرونة.
- حبة من الفلفل الأحمر الحلو المفروم إلى مكعبات.
- بصلة مفرومة.
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق.
- فص مفروم من الثوم.
- ملح وفلفل أبيض -حسب الرغبة-.
- ثُمن ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- المزيد من جبنة البارميزان -للتزيين-.
طريقة تحضير النجرسكو
تتمثل خطوات تحضير النجرسكو في النقاط التالية:
- نضع المكرونة في قدر ونضيف إليها الماء، ومن ثم نسلقها قبل النضج، ومن ثم نصفيها.
- نضع زيت الزيتون والزبدة في أناء واحد، ومن ثم نضيف إليه البصل، والتشويحة حتى يتغير لونه ويصفر.
- نضيف إلى تلك المكونات الثوم.
- نضيف كلًا من الدقيق ومرق الدجاج إلى الخليط، ومن ثم نقوم بالتحريك الجيد، ونتركها حتى تغلي.
- التقبيل بالفلفل الابيض والملح مع جوزة الطيب ونصف كمية جبنة البارميزان.
- نضيف قطع الدجاج إلى الصوص مع التقليب المستمر، ومن ثم نضع الفلفل الأحمر، والمكرونة المسلوقة.
- نضع الطبق في صحن عميق، ومن ثم نضع الثوم المعمر وجبنة البارميزان إلى الطبق.
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