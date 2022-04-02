نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعرايس العيد.. معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال في المقال التالي
كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة من الوصفات المتميزة، والتي من الممكن أن يتم علاج البشرة بواسطة تركيبتها من خلال الاستعانة بالمكونين الأساسيين للوصفة، وتبييض البشرة من خلال تطبيق تلك الخلطة يكون تبييض مثالي ومن دون يكون هناك رجوع للون البشرة الداكن، كما أن للخلطة العديد من الفوائد الأخرى من أبرزها أنها من الوصفات الطبيعية لها القدرة على أن تعمل كمقشر للبشرة لتخليصها تماما من التصبغ ومن أي تواجد للتجاعيد بفضل قوة الخليط في الترطيب للجلد، والتخلص من أي عيوب على البشرة مثل آثار البقع والحفر والندبات، وفيما يلي المزيد عن الوصفة.
كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة
العديد من العيوب التي قد تعتري البشرة من الممكن التخلص منها تماما من خلال وصف تجمع ما بين مكوني الفازلين مع القرنفل، والتي من أهمها الاستعادة بشكل ملحوظ للنضارة الكاملة لكل خلايا البشرة بعد تطبيق الوصفة، والتي تعتمد بشكل كامل على المقدار الآتي، أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم للحصول على البشرة بيضاء ناعمة هي تلك المقادير التي نذكرها على هذا النحو الآتي:
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة قرنفل مطحونة.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة زيت اللوز.
- ملعقة نشا.
- ملعقة جل ألوفيرا.
معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة
من الممكن أن يتم عمل الخليط عن طريق الاستعانة بمكونات بسيط قد تعرفنا عليها فيما سبق ومن الممكن أن يتم خلطها من خلال تلك الخطوات القادمة:
- استعملي الميكرو ويف لإذابة الفازلين تماما ليتحول للحالة السائلة وكذلك مكون جل الألوفيرا.
- بعد ذلك يتم المزج ما بين الفازلين مع القرنفل المطحون للحصول على الخليط ما بين المكونين بحيث يكون متجانس.
- الخطوة التالية تكون من خلال تدعيم المكونين والربط ما بينهما بالنشا مع التقليب المستمر.
- إضافة الليمون مع زيت الزيتون، وزيت اللوز.
- بعد الخلط ما بين كل المكونات يتم التطبيق.
- مدة التطبيق للوصفة تكون حوالي عشر دقائق.
- بعد انتهاء مدة التطبيق يتم غسل الوجه من أثر الخليط.
- التكرار في التطبيق للفازلين والقرنفل يعمل على تعزيز بياض البشرة وتخليص الجلد تماما من التصبغ.
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