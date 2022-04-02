بملعقة خميرة غيرك شعرك 180 درجة شعرك سيصبح ناعم وحرير اقوي كيراتين طبيعي

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فرد الشعر الخشن بالخميرة من الوصفات التي ترغب كل من تريد أن تنعم شعرها أن تقوم بعمل تلك لتركيبة المميزة المنعمة للشعر ومن خلال الآتي في الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن التركيبة، والطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم فرد الشعر بمكون الخميرة، والذي يعد محتوي على الكثير من المواد الطبيعية، والتي تساعد في التحسين من ملمس الشعر كما أن لها القدرة على التعزيز من صحة الشعر والزيادة من معدلات نموه، وأهم مكونات الخليط نتعرف عليها من خلال ما يلي في الفقرات القادمة، كما سنوضح طريقة التحضير المتبعة.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
من أهم الخلطات الطبيعية، والتي من الممكن عن طريقها التحسين من ملمس الشعر ومظهره الطبيعي المنسدل المفرود والخالي من التجعد، هي خلطة الخميرة المتميزة، والتي من الممكن عملها في البيت حيث تعتبر خلطة الخميرة للشعر وصفة لها العديد من الفوائد منها فرد وتعزيز نمو الشعر والتحسين من خصائص الشعر وأهم المكونات نتعرف عليها من خلال الآتي، أهم المكونات التي من الممكن أن نستعملها كي يتم تحضير تلك الخلطة الطبيعية، والتي لها دور في عمل خليط الخميرة المميز، ما يلي في النقاط القادمة:
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة من مكون الفازلين.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة زيت خروع.
- ملعقة نشا.
- ملعقة من الدقيق.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
- من الممكن أن يتم عمل خليط الخميرة من خلال الاستعانة بمكون الفازلين وتذويبه تماما، والتخلص من أي تجعيد على الشعر بإذابته
- ومن ثم يتم خلط الفازلين مع مكون الخميرة والدقيق يتم ترك تلك المكونات لتتم تفاعلها وللتأكد من مدى نشاط الخميرة.
- وبعدها يتم الخلط لبقية المكونات التي تتوفر في الوصفة ومن ثم يكون هناك فرصة للتطبيق، ومن ثم بعد الانتهاء من مدة التطبيق وتكون حوالي ربع ساعة.
- يتم غسل الشعر بعد التطبيق باستعمال الماء الفاتر، مع الغسول الطبيعي للشعر، كما أنه من الممكن أن يتم تكرار تلك الوصفة من مرة إلى نحو مرتين في الأسبوع للحصول على شعر أملس وناعم
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