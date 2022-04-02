طريقة المطاعم في تحضير اللحمة الباردة بطريقة سهلة وسريعة تذوب في الفم لعزومات رمضان

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طريقة المطاعم في تحضير اللحمة الباردة، دائما تحرص جميع الأمهات تقديم سفرة مكتملة على مائدة الطعام ومن قدوم شهر رمضان المبارك يكثر العزومات و التجمعات وتحرص الأمهات على تقديم أصناف كثيرة على مائدة الإفطار لذلك يبحثن عن طرق جديدة و لذيذة وسريعة في التحضير يستطيعون تحضيرها، من هنا حرصنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نقدم لكم الكثير من الوصفات و الاكلات التي تساعدك على تحضير اجمل سفرة، وسنقدم لكم ألذ وصفات اللحم وهى اللحمة الباردة عرق الروستو سنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات بطريقة المطاعم و المحلات. مقادير عمل اللحمة الباردة عرق اللحمة (يفضل أن يكون عرق الروستو).

فصوص من الثوم الصحيح.

3 حبات جزر مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

عود كرفس.

2 حبة من البصل المقطع مكعبات متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من السمن.

عصير ليمون.

3 حبات من البطاطس مقطعة متوسطة الحجم.

ملح.

فلفل أسود.

ورق لورا.

عود قرفة خشب.

خيط دوبارة.

نصف كوب من الماء المغلي. طريقة عمل اللحم الباردة في البداية نأتي عرق الروستو ونقوم بغسله جيدا بالماء ثم نقوم بتجفيفها بمناديل مطبخ.

بعد ذلك نضعه على طبق كبير ونقوم برش القليل من الملح و القليل من الفلفل الأسود.

نخلط هذه التوابل مع اللحم جيدا من جميع الجوانب.

بعد ذلك نأتي بخيط دوبارة ونقوم بربط العرق جيدًا نربطة من جميع الجهات.

نأتي بسكين تكون رفيعة ونقوم بعمل بعض الشقوق الرفيعة داخل عرق اللحمة.

ثم نأتي بالثوم ونقوم بتقشيرها وغسله ونتركه صحيح.

نقوم بوضع فصوص الثوم في الشقوق الذي قمنا بعملها في عرق اللحمة.

نحرص على أن نوزع فصوص الصوص في جميع الجوانب لكى يأخذ الطعم المميز.

نضع صينية كبيرة على النار ونقوم بوضع ملعقة من السمن البلدي وعندما تذوب وتسخن نقوم بوضع عرق اللحمة الذي قمنا بتحضيره.

نقلب اللحمة من جميع الجوانب على النار لكي يأخذ صدمة ولون مميز.

عندما تحصلين على لون التحمير المميز نقوم بتوزيع الخضروات المقطع من البطاطس و اللحم والجزر ونقلبه مع الصوص الذي نزل من العرق أثناء تحميرة.

نقوم برش القليل من الملح و الفلفل الأسود على الخضروات.

بعد ذلك نقوم بوضع عود الكرفس بعد تقطيعه مكعبات متوسطة الحجم ونضيف القرفة وورق لورا.

نقوم بتوزيع نصف كوب من الماء المغلي عليه ثم نقوم بتغطية الصينية بورق الألمنيوم ونغلقة جيدًا.

بعد ذلك نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة ساعة ونصف.

نقوم باختبار العرق بوضع سكينة داخل عرق اللحمة وإخراجها إذا خرج سائل من اللحمة أذا لم تكتمل التسوية غطيها واتركيها قليلاً، اما إذا لم يخرج سائل إذا تم تسوية عرق اللحمة الباردة.

نرفع ورق الألمنيوم من عليها ونشعل الشواية حتى تأخذ اللحمة الباردة لون التحمير المميز.

بعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة وعندما يبرد نقطعه ونقدمه للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة المطاعم في تحضير اللحمة الباردة بطريقة سهلة وسريعة تذوب في الفم لعزومات رمضان - ثقفني

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