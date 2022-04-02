نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة نشا تخلصك من المسام الواسعة وتزيل حبوب الوجه وحروق الشمس وتجعل بشرتك نظيفة ناعمة طول اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة المسام الواسعة في البشرة من أكثر المشاكل التي ينتج عنها اضرار كبيرة للبشرة حيث ان الاتربة تتجمع بها والبكتيريا وتتحول الي حبوب مؤلمة تترك أثر في الجلد, وتظهر المسام في البشرة بسبب استخدام مستحضرات خاطئة تحتوي على مواد مضرة للبشرة ومع الوقت تتحول المسام الي ندبات في البشرة مزمنة لا يمكن التخلص منها, ويبحث الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة عن حل طبيعي للتخلص من المسام الواسعة في البشرة ويساعد في جعل البشرة ناعمة خالية من اي مشاكل, وخلال السطور التالية سنذكر افضل طريقة طبيعية للتخلص من المسامات الواسعة بالنشا.

كيفية استخدام النشا للقضاء على مسام البشرة الواسعة والتخلص من الحبوب

النشا من افضل الحلول التي يمكن استخدامها للمسامات الواسعة وذلك لان لها قدرة على امتصاص اي دهون زائدة في المسام وقبض المسام بشكل قوي, وتساعد في قتل البكتيريا التي تسبب ظهور الحبوب في البشر كما انها ترطب البشرة بشكل فعال جدا ويمكن استخدام وصفة النشا مع البيض كالتالي:-

يتم وضع معلقة نشا في اناء ويوضع عليها معلقة من بيكربونات الصوديوم ويقلب كل منهم معا.

يضاف على الخليط بياض بيضة ويقلب جيدا حتى يمتزج مع المكونات.

يضاف على الخليط معلقة ليمون وبعد ذلك تقلب جيدا وتوزع على البشرة.

يعمل هذا الخليط على شد البشرة والتخلص من التجاعيد لذلك يجب تجنب عدم التحدث او الضحك او الاكل عند وضعه على البشرة.

يترك حتى يجف تماما ويشد البشرة ويتم شطفها بماء بارد وتمسح البشرة بكمية من ماء الورد فهي من لعلاجات المناسبة للمسام الواسعة.

كريم النشا والفازلين السحري لتفتيح البشرة بسرعة الصاروخ

من الكريمات الطبيعية السحرية التي تساعد في تبيض الجلد الاسمر بسرعة لا تصدق كما ان من مرطبات البشرة القوية ويعمل على تقليل التجاعيد في البشرة ويعيد البشرة شبابها نضارتها, ويتم وضع معلقة نشا على ربع كوب حليب ويقلب حتى يذوب ويوضع على النار دقيقة ويرفع ويضاف عليه معلقة فازلين وبعد ذلك يتم الاحتفاظ به واستخدامه على البشرة كل يوم.