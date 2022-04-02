نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. فكرة جبارة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 25 كيلو هتقشريهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ نتعرف على أهم طرقه السلسة والسريعة، والتي من الممكن أن تتم في مطبخك وبسرعة وتساعدك في الإنجاز لمهام الطهي، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول الطرق التي تيسر من التقشير وبسرعة الصاروخ لأكبر كمية ممكن من الثوم.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

طريقة من الطرق المتاحة والممتازة من الممكن ومن خلالها إتمام خطوة التقشير للثوم بلحظات معدودة، وفي منتهى السرعة ، وتعتبر الطريقة متميزة للحصول على الثوم مقشر سريعا بعد فرك كمية من فصوص الثوم المراد تقشيرها بهذا المكون والذي يساعد في سرعة انزلاق القشور من فوق فصوص الثوم، ومن الممكن أن نستخدم الملح الخشن أيضا.

تقشير الثوم بسرعة باستعمال كيس بلاستيك

من الممكن أن تقوم ربة المنز بالاستعانة بتلك الطريقة المتميزة، والتي من خلالها سيكون من السهل على كل ربات البيوت أن تقمن بالتحضير لفصوص الثوم بالكمية المطلوبة وتقشيرها بأقل وقت ممكن وأهم الخطوات المتبعة للتحضير:

يتم تفريق لفصوص المطلوب تقشيرها من الثوم.

ضعي الكمية المطلوبة للتقشير بالكيس.

ضعي الكمية المطلوبة للتقشير بالكيس. لا بد من إغلاق الكيس تماما، والتفريغ له من الهواء.

بعد ذلك يتم الطرق بشكل خفيف على الفصوص بداخل الكيس.

بعدها نجد أن فصوص الثوم تتخلص تماما من قشورها وفي أقل وقت ممكن.

تقشير الثوم بسرعة بالماء

الخطوات التي من الممكن أن تتبعينها لتقشير الثوم بمنتهى السرعة هي تلك الطريقة القادمة والتي نستعمل فيها الماء للتخلص تماما من أي قشور بالثوم ومهما كانت الكمية المتوفرة لديك كبيرة تستطيعين تقشيرها بأقل وقت ممكن إذا اتبعتي الخطوات بالنقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون باستعمال وعاء عميق.

يتم وضع كل فصوص الثوم بالوعاء ومعها الماء الفاتر.

خمس دقائق فقط لنقع الثوم.

قومي بتصفية الثوم تماما.

انتزاع القشور بكل سهولة بعد الاعتماد على تلك الطريقة.

تقشير الثوم بالملح

الملح الخشن أو ملح الطعام العادي من الممكن الاستعانة به من خلال استعماله مع فصوص الثوم بشكل مباشر مع استعمال السكين والضغط الخفيف على الثوم ومن الممكن أن يتم التقشير للثوم بمنتهى السرعة بتلك الطريقة المذهلة

أصبح الأمر سهل جداً فى تقشير الثوم في المنزل حيث توجد طرق كثيرة أهمها التقشير الكيميائي باستخدام الماء المغلي أو باستخدام طرق أخري مثل ما البرطمان أو باستخدام طرق مثل السكين جميع هذه الطرق تساهم في تقشر الثوم بكميات كبيرة جدا خصوصا في شهر رمضان المبارك نحتاج السيدات إلي كميات كبيرة للتخزين ويمكن عمل ذلك بسهولة م