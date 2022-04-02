الكنافة في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها هتتخطف خطف ولادك هيعشقوها

الكنافة من الحلويات اللذيذة التي لا يختلف على حبها أحد وهي من الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان بكثرة فهي من مظاهر الأحتفال بالشهر الكريم ويتم دائمًا شراء عجينة الكنافة من المخابز ولكن لتوفير تكلفتها يبحث الكثير عن طريقة تحضيرها في البيت دون الحاجة الي استخدام خميرة أو فرن وبمكونات بسيطة والحصول على أفضل نتيجة وطعم للكنافة, وسنوضح خلال السطور القادمة أسهل طريقة لعمل عجينة الكنافة في البيت باستخدام الخلاط وبعض المكونات الأخري.

طريقة عمل الكنافه في الخلاط

المكونات

كوب ونصف دقيق.

معلقتين زيت.

ثلاث ملاعق نشا.

كوب الا ربع ماء.

ربع معلقة ملح.

طريقة إعداد عجينة الكنافة في البيت بخطوات بسيطة

يتم وضع الدقيق مع النشا والملح ويتم نخل الخليط جيدًا.

يوضع الخليط في الخلاط ويضاف عليها الماء ومعلقتين من ماء الورد ويتم خلط المكونات جيدًا.

يتم تصفيه الخليط جيدًا للتخلص من أي كتل منه وبعد ذلك يتم وضع الخليط في زجاجة.

يتم عمل ثقوب في الزجاجة وتكون رفيعة وبعد ذلك على طاسة تيفال ساخنة يتم عمل خيوط الكنافة.

تترك الكنافة على النار دقيقتين وبعد ذلك يتم تجميع الكنافة من الطاسة وتغطي جيدا حتى لا تجف وتتلف وبعد ذلك يتم تخزينها في الفريزر لاستخدامها في وصفات الكنافة المتعددة.

الطريقة الصحيحة لإعداد الكنافة بالقشطة في البيت مثل محلات الحلويات

يتم تحضير القشطة في البداية حيث توضع معلقتين من النشا مع معلقتين سكر على كوب لبن ويقلبان حتى يمتزجا وبعد ذلك يوضع الخليط على النار حتى يصبح قوامها ثقيل, وتترك حتى تبرد.

يتم فرم الكنافة في الكبة بحيث تصبح أجزاء صغيرة وبعد ذلك وضع عليها كوب من السمن المذاب ويقلبان حتى تمتص الكنافة كل السمن.

توضع كمية من الكنافة في صينية ويتم وضع القشطة عليها مع كمية من المكسرات ويوضع باقي كمية الكنافة ويتم الضغط عليها جيدا.

توضع الكنافة في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي جميل وبعد ذلك تسقي بالشربات الثقيل البارد.