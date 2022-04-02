نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الطريقة الاسكندرانية خطوات عمل الهريسة الإسكندراني في البيت بالطعم الأصلي في المقال التالي
تعد الهريسة الإسكندراني أكثر شيء يتم البحث عنه في محرك البحث جوجل، وذلك لعدة أسباب أهمها تعلمها من أجل التحلية بها في شهر رمضان الكريم، ومن أجل ذلك ترغب كل سيدة في عملها، وهذا لشهرتها، وطعمها اللذيذ جدًا في الفم، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
الهريسة الإسكندراني
تعتبر الهريسة الإسكندراني من الحلويات الشرقية والتي يضاف إليها القدر، وتتميز بطعمها الحلو والبسيط، وتعد من الحلويات سريعة التحضير، وبها مكونات ومقادير اقتصادية للغاية، ويستخدمها المصريين في الكثير من المناسبات والأفراح، واعياد الميلاد، وهي من الحلويات التي يكثر تحضيرها في شهر رمضان المبارك، وفي الاتي مكونات الهريسة الإسكندراني وطريقة التحضير:
مكونات الهريسة الإسكندراني
تعتبر مكونات الهريسة الإسكندراني مكونات اقتصادية للغاية وسهلة الجلب، وذلك ما يجعل الهريسة الإسكندراني مشهورة للغاية، وقد يكون هناك الكثير من المكونات، ولكن من خلال تجارب الكثير من السيدات قررنا عرض أفضل المكونات من أجل تحضير الهريسة الإسكندراني، وتتمثل مكونات الهريسة الإسكندراني في النقاط التالية:
- كوبان من دقيق السميد الناعم.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي أو عسل الجلوكوز.
- ربع كوب من السكر الأبيض الخشن.
- كوب من البندق المجروش.
- كوب إلا ربع من جوز الهند.
- كوب إلا ربع من الزبدة الذائبة ولكن غير ساخنة.
- ثلث كوب من الحليب السائل، وفي حالة عدم توفره نضع ملعقة من حليب البودرة في ثلث كوب من الماء ونحركهم جيداً.
طريقة تحضير الهريسة الإسكندراني
تتمثل طريقة تحضير الهريسة الإسكندراني في النقاط التالية:
- نقوم بوضع دقيق السميد الناعم في طبق مناسب، ونعمل على تحميصه، وذلك عن طريق فرن الكهرباء أو الماء حتى يتغير اللون، ويصبح مائل إلى البني.
- نقوم بوضع الزبدة السائلة والحليب السائل في طبق عميق، ومناسب، ونقوم بخلطها جيدًا.
- نقوم بإضافة السكر الأبيض إلى ذلك الخليط، ونخلطه بصورة جيدة.
- نقوم بإضافة عسل الجلوكوز أو العسل الطبيعي إلى الطبق، ومن ثم نعمل على تحريك المكونات مع بعضها البعض، وذلك بواسطة استخدام المعلقة الخشبية.
- نجلب صينية ونقوم بدهنها بالزيت النباتي أو الطحينة، ومن ثم نضع العجينة فيها.
- نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، وننتظر حتى تنضج بالكامل.
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