نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من تحضيرات رمضان .. طريقة عمل مشروب التمر الهندي الطبيعي في المنزل مثل المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مشروب التمر الهندي الطبيعي، يعتبر مشروب التمر الهندي من أفضل المشروبات المحببة لكثير من الناس خلال فترة شهر رمضان الكريم، فهو المشروب الرئيسي في رحلة الاستعداد للإفطار وذلك لأهميته الكبري التي تساعد الفرد علي الإحساس بالرطوبة في فصل الصيف، وترغب النساء في الحصول علي وصفة مشروب التمر الهندي كما هو الحال في المتاجر، حتي لا تتجه لشراءه جاهزاً.

فمن الجدير بالذكر أن العصائر الطبيعية افضل بكثير علي صحة الإنسان، ويجب عدم إهلاك الصحة بالمواد الغذائية التي تحتوي علي مواد حافظة، الآن يمكنك صنع مشروب التمر الهندي بالمنزل وتجب شراءه من الخارج، والذي قد يكون مصنع بطريقة رديئة أو يكون مضاف له العديد من الألوان الصناعية الخطيرة والمضرة، لذلك سنتعلم اليوم كيفية صنع التمر الهندي في المنزل بطريقة صحية ومفيدة ، بدلاً من شرائه في المتاجر.

طريقة عمل مشروب التمر الهندي الطبيعي

خلال شهر رمضان المبارك العديد من النساء يفضلون التنوع في إعداد الوصفات والعصائر؛ ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم علي مدار الشهر الكريم العديد من الوصفات المتميزة والتي تعد كنز السيدات، فقط تابعي مطبخ ثقفني للحصول علي وصات مختلفة لا حصر لها، كما صنعنا سابقا الانكشير لتحضيرات العيد، والآن نتعرف علي المكونات الأساسية لإعداد مشروب التمر الهندي الطبيعي.

مكونات التمر الهندي

طريقة عمل مشروب التمر الهندي الطبيعي بسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت، فقط يجب الالتزام بالمكونات التالية:

ربع كيلو تمر هندي طبيعي من محلات العطارة.

نصف كيلو سكر ابيض.

ثلاث لتر ماء مغلي

لتر من الماء.

طريقة الإعداد

من أهم الأشياء التي تميز طعم التمر الهندي إمكانية اختيار نوع جيد من التمر الهندي الطبيعي وتقطيعه إلى قطع صغيرة ، ثم إضافة كمية السكر إلى التمر وخلطه جيدًا بعيدًا عن النار. ثم نقوم برفع الخليط علي نار متوسطة. غطي القدر واتركيه لمدة ليلة كاملة. قم بتصفية التمر الهندي من خلال فلتر. ضعي المشروب في الثلاجة لحين التقديم.

كما يمكنك حفظ المشروب في أكيأس مخصصة للوجبات، ويتم وضعه بالفريزر وإخراجه قبل الإفطار مع الانتباه إلي زيادة المشروب بالماء والسكر حسب الرغبة