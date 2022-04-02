أحلى طبق فول بالسوسيس على الطريقة الأصلية في سحور رمضان وجبة مميزة ومختلفة

طبق الفول بالسوسيس، من الابتكارات الجديدة التي تم اختراعها في وجبة الإفطار هو إضافة السوسيس إلى الفول، والتمتع بالنكهة القوية المميزة، ولأنه أول ما بدأ في الانتشار كان في المطاعم المختصة بالإفطار، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الفول بالسوسيس بأسهل وأشهى الطرق.

طبق الفول بالسوسيس

نستعرض معكم عدد من الوصفات مع بعض الإضافات الاختيارية من أجل إضافة نكهة أكثر تميزًا، وهم كالآتي:

الطريقة الأولى

المكونات

فول مطبوخ

سوسيس

فلفل رومي

ملح

فلفل أسود

كمون

بابربكا

ذرة صفراء مسلوقة

ثوم

بصل

زيت زيتون

طريقة التطبيق

في طاسة ضعي البصل والثوم بعد فرمهم مع القليل من الزيت.

بعد تشويحهم نقوم بإضافة السوسيس والفلفل وقليه جيدًا

إضافة الفول والتوابل تقليبهم جيدًا حتى تمام التجانس

الطريقة الثانية

المكونات

طبق من الفول مطبوخ

ثلاث حبات من السوسيس

حبة من الفلفل الرومي الأحمر

حبة من الفلفل الأحمر الحارق

رشة ملح

رشة فلفل

رشة كمون

فص من الثوم

بصلة صغيرة

سمن بلدي

طريقة التطبيق

في قدر نضع البصل والثوم بعد فرمهم مع القليل من الزيت.

بعد تشويح البصل والثوم نقوم بإضافة السوسيس والفلفل.

وقليهم في الزيت حتى تمام الذوبان جيدًا.

إضافة الفول تقليبهم جيدًا حتى تمام التجانس.

إضافة التوابل في النهاية وتقليبهم.

فول بالبيض والسوسيس

المكونات

طبق من الفول المطبوخ

سوسيس مقطع

بصلة صغيرة

حبة فلفل حارق

حبة طماطم مبشورة

بيض

رشة ملح

رشة فلفل

رشة بابريكا

رشة كمون

زيت زيتون

طريقة التنفيذ

في قدر نضع البصل والفلفل مع القليل من الزيت.

بعد تشويح البصل نقوم بإضافة السوسيس والطماطم.

استمرار وضعهم على حتى تمام الذوبان جيدًا.

إضافة الفول تقليبهم جيدًا حتى تمام التجانس.

إضافة التوابل في النهاية وتقليبهم.

طاجن الفول بالسوسيس

المكونات

قطع سوسيس

فول مطبوخ

حبة طماطم مبشورة

فصوص من الثوم

ملح

فلفل

كمون

طحينة

زيت زيتون

بيض

طريقة التنفيذ