نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه للحصول على لون بني رائع وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون البني اللامع بالنسكافيه والكاكاو من الممكن أن يتم من خلال استعمال المكونين السابقين مع تعزيز خليط النسكافيه باستعمال بعض المكونات التي لها القدرة على التحسين من لون الشعر مع تقويته وتلميعه، وإكساب الخصلات أفضل لون بدون أن يكون هناك استعمال لأي صبغات كيميائية أو مواد ضارة قد تتسبب في تلف الشعر.

صبغ الشعر باللون البني اللامع بالنسكافيه والكاكاو

من أهم الخلطات الطبيعية، والتي من الممكن عن طريقها التحسين من لون الشعر ومظهره الطبيعي المنسدل المفرود والخالي من التجعد أيضا حيث أنها من الخلطات الطبيعية متعددة الفوائد ، هي خلطة النسكافيه المتميزة، والتي من الممكن عملها في البيت حيث تعتبر خلطة النسكافيه مع مكون بودرة الكاكاو الخام للشعر وصفة لها العديد من الفوائد منها فرد وتعزيز نمو الشعر والتحسين من خصائص الشعر وأهم المكونات نتعرف عليها من خلال الآتي.

مكونات لصبغ الشعر بلون البني بالنسكافيه والكاكاو

أهم المكونات التي من الممكن أن نستعملها كي يتم تحضير تلك الخلطة الطبيعية، والتي لها دور في عمل خليط النسكافيه المميز، ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من النسكافيه.

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من زيت زيتون.

ملعقة من الكاكاو.

ملعقة من زيت خروع.

ملعقة نشا.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التحضير السريع لخليط النسكافيه والكاكاو من خلال الاستعانة بمكون الفازلين وتذويبه تماما، والتخلص من أي لون شيب على الشعر بإذابة الفازلين، ومن ثم يتم خلط الفازلين مع مكون الكاكاو والنسكافيه ومن ثم يضاف النشا مع الدقيق ويتم ترك تلك المكونات لتتم تفاعلها، وبعدها يتم الخلط لبقية المكونات التي تتوفر في الوصفة ومن ثم يكون هناك فرصة للتطبيق الأمثل، ومن الممكن أن يتم التطبيق للخليط من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة، وبعد التطبيق يتم الغسل للشعر باستعمال غسول الشعر الطبيعي للتخلص تماما من أي تواجد للشيب كما أنها خلطة تعمل على تعزيز صبغ الشعر بلون بني مميز وإكساب الشعر اللمعان المطلوب.

يمكن الحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب بسهولة في المنزل باستخدام وصفة النسكافيه والكاكاو حيث أنها تعتبر طبيعية للشعر خالية ك وجود أي مواد كيميائية ضارة يمكن للحصول على لون شعر لامع إستخدام طرق أخري مثل القهوة حيث أننا من أسرار الكوافيرات لجعل الشعر ناعم بدون اي مواد كيميائية يمكنك عمل هذه الوصفة السحرية