بمكونات طبيعية.. حضري كريم النشا والخميرة لنفخ الخدود وتبيضها والتخلص من التجاعيد

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتبيضها، تعتبر الوصفات الطبيعية من أكثر الخلطات أماناً على البشرة، والتي أثبتت فاعليتها في تفتيحها وتنعيمها وإعادة إليها حيويتها وإشراقها، ومن المعروف أن الخميرة تحتوي على بكتيريا مفيدة تساعد على تغذية الجسم كما تساعد على نفخ الخدود وتجعلها ممتلئة وجذابة، من جانب آخر تجد النشا تساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة وتصبغات، ومن خلال مقال اليوم سوف نقدم لكم طريقة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتبيضها.

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتبيضها

لا يقتصر استخدام الخميرة على المطبخ فقط، بل تدخل ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، فهي بمثابة كريم ومقشر للبشرة طبيعي وأمن وفعال وتعطي نتيجة مضمونة للبشرة والشعر، فهي تعمل على ملء الخدود وتسمينها كما تعمل على تقشير الوجه وشد التجاعيد وتعطي نضارة للبشرة فائقة، يمكنك معرفة طريقة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتبيضها من خلال الآتي:

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

ملعقتين من الخميرة.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا في الآتي:

نحضر وعاء ونضع به العسل والزبادي ونقلبهم جيداً.

يتم بعد ذلك إضافة النشا ونستمر مرة أخرى في التقليب.

قم بإضافة الخميرة ويتم تقليبهم مع الخليط السابق جيداً حتى يصبح القوام كريمي

يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر والغسول للتخلص من تراكمات الدهون والأتربة.

يتم وضع بعد ذلك الكريم على الوجه حتى يجف تماماً، أي ما يقرب من ثلث ساعة.

يغسل الوجه جيداً حتى تتخلص من هذا الكريم.

يوضع مرطب على البشرة.

للحصول على أفضل النتائج لابد استخدامه مرتين في الأسبوع.

وفي الختام نكون تعرفنا على طريقة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتبيضها وترطيبها، حيث يحتوي الكريم على مكونات تساعد على إعادة نضارة البشرة وحيويتها، وتزيل البقع الداكنة وتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، ونذكر أن هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تساعد على ملئ الوجه وتوريده دون الحاجة إلى تناول الأدوية التي تسبب الكثير من الأضرار بالبشرة والجسم، وتلاحظ النتيجة بعد فترة قصيرة من الاستخدام.