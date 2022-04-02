نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة طريقة عمل الكنافة النابلسية في البيت في المقال التالي

‏تعد الكنافة النابلسيه من الحلويات الشرقية المشهورة في الوطن العربي، ‏حيث اشتهرت في الأوان الاخيرة في مصر ‏وتنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، ‏وكما أن الكنافة تشتهر ويقبل على تناولها الجميع في شهر رمضان المبارك، ‏الكنافة النابلسية تتميز بمذاق لذيذ وشهي للغاية، وحيث يتم حشوة بعدة حشوات مختلفة مثل القشطة والمكسرات والجبنة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكنافة النابلسية بخطوات بسيطة وسهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة دائماً في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكنافة النابلسية المكونات: نصف كيلو جرام من عجينة الكنافة .

ربع كيلو جرام من الجبن عكاوي محلى .

كوب من الشربات البارد .

كمية من الفستق الحلبي الناعم للتزيين .

نصف كوب من السمن .

صبغة الكنافة . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار قدر صغير ثم ضعي فيه نصف كوب من السمن وبعد ذلك ضعي القدر على نار متوسطة الحرارة حتى يذوب السمن جيداً ومن ثم نترك السمن جانباً . الخطوة الثانية قومي بوضع ربع كيلو جرام من الجبن المحلى في مصفاة حتى يتصفى من الماء تماماً ‏ ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية متوسطة قصيرة الحافة وبعد ذلك قومي بوضع فيه كوب واحد من السمن في الصينية . الخطوة الثالثة قومي بإضافة قليلاً من صبغة الكنافة اللون المفضل لديك ثم بعد ذلك قومي بتحريك الصبغة مع السمن بأطراف الأصابع ثم توزيعها جيداً في قاع الصينية ثم قومي بوضع الكنافة في صينية واسعة وبعد ذلك قومي بسكب فوقها السمن المذاب والتقليب بأطراف الأصابع حتى تتغطى الكنافة بالسمن تماماً . الخطوة الرابعة قومي بتوزيع الكنافة على السمن في الصينية كي يصبح القاع مغطى تماماً ثم الضغط على الكنافة ببطء خفيفة كي تتماسك ويتساوى سطحها ثم بعد ذلك ضعي الجبن على طبقة الكنافة بحيث يتوزع الجبن بالتساوي ثم بعد ذلك قومي بوضع الصينية على نار متوسطة الحرارة وحركي صينية الكنافة على النار بشكل دائري لعدة دقائق حتى تذوب الجبن تماماً وتصبح الكنافة محمصة . الخطوة الخامسة قومي بقلب صينية الكنافة في طبق التقديم ثم ضعي فوقها الشربات البارد حسب الرغبة ثم زيينها بالفستق الحلبي الناعم وقدميها ساخنة إلى أفراد أسرتك . عمر شويل - جدة بخطوات بسيطة طريقة عمل الكنافة النابلسية في البيت - ثقفني

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