نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الليمون المخلل بأسهل الطرق في البيت في المقال التالي

يعد الليمون المخلل من المقبلات اللذيذة التى تقدم بجانب العديد من الأكلات وحيث تضيف لبعض الأكلات طعم شهي، كما أن الليمون يمتلك فوائد عديدة للجسم، لاحتوائه على بعض المعادن الغذائية المفيدة للجسم كالحديد والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والماغنيسيوم والصوديوم والسيلينيوم والنحاس التي يحتاج إليها الجسم، حيث يعمل الليمون على مد الجسم بالطاقة اللازمة والنشاط، ‏كما يعد الليمون المخلل من أكثر أنواع المخلات انتشاراً في الوطن العربي ويقبل على تناوله الجميع نظراً لمذاقه اللذيذ التي لا يقاوم، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الليمون المخلل بأسهل الطرق وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الليمون المخلل المكونات: كيلو جرام من الليمون الحامض الأصفر .

خمس أكواب من عصير الليمون .

ربع كوب من حبة البركة .

ملعقة كبيرة من الزعفران .

ملعقة كبيرة من الملح الطعام الخشن .

رشة من الفلفل الأحمر الحار . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بغسيل الليمون بالماء الجاري جيداً ثم بعد ذلك جففي الليمون جيداً بالماء حتى تتخلصي من رطوبة الماء بشكل كامل . الخطوة الثانية قومي بعمل شقاً بحبات الليمون على شكل أكس من إحدى جوانبها دون أن تصل إلى الأطراف أي حتي تصل إلى المنتصف فقط . الخطوة الثالثة قومي ‏ بإحضار وعاء ثم ضعي ربع كوب من حبة البركة مع ملعقة كبيرة من الزعفران ‏ ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة كبيرة من ملح الطعام الخشن ‏ ثم بعد ذلك قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات قومي بعد ذلك بحشو بها حبات الليمون . الخطوة الرابعة قومي بإحضار وعاء زجاجي نظيف ومعقم ثم بعد ذلك قومي برص حبات الليمون في الوعاء وبعد ذلك نضيف إليه خمس أكواب من عصير الليمون ثم بعد ذلك نترك الوعاء الزجاجي جانباً . الخطوة الخامسة قومي بإحضار وعاء ثم ضيفي إليه رشة من الفلفل الحار أو الصلصة الحارة إلى الوعاء ثم بعد ذلك نرش القليل من حبة البركة ونخلطهم جيداً ثم نضيف على سطح الوعاء الزجاجي ثم نغلق الوعاء تماماً وبعد ذلك نرج الوعاء بقوة حتى تختلط المكونات مع بعضهم البعض . الخطوة السادسة قومي بحفظ مخلل الليمون في مكان مناسب ومظلم لمدة شهر كامل دون أن نحاول فتح الغطاء أبداً ‏ ثم بعد ذلك بعد مرور شهر بعدها يصبح جاهزاً للاستخدام . عمر شويل - جدة طريقة عمل الليمون المخلل بأسهل الطرق في البيت - ثقفني

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